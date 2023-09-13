https://ria.ru/20230913/germaniya-1896056640.html
В Германии признали страшную внутреннюю проблему
В Германии признали страшную внутреннюю проблему - РИА Новости, 13.09.2023
В Германии признали страшную внутреннюю проблему
Немецкая строительная отрасль оказалась в трудном положении, пишет Das Erste. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:27
2023-09-13T11:27
2023-09-13T14:16
экономика
германия
россия
европа
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Немецкая строительная отрасль оказалась в трудном положении, пишет Das Erste."Она на большой скорости мчится в стену", — заявил глава Центрального объединения ремесленных предприятий Йорг Диттрих.Он добавил, что это ключевой сектор для квалифицированных рабочих, в котором занято 2,33 миллиона человек.Проекты, которые были профинансированы несколько лет назад, все еще находятся в работе, а финансирование новых сильно сократилось, отмечает издание."Если политики не примут контрмеры, это выразится в сокращении мощностей", — заключил Диттрих.В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц признал, что национальная экономика переживает не лучшие времена, в особенности из-за зависимости от экспорта. По его словам, за последние годы пришлось увеличить госдолг на сотни миллиардов евро, чтобы справиться с пандемией и смягчить последствия антироссийских санкций, из-за которых резко выросли цены на энергоносители.Запад усилил экономическое давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Но это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал основной целью такой политики ухудшение жизни миллионов людей.
https://ria.ru/20230910/germaniya-1895307987.html
https://ria.ru/20230803/germaniya-1887906675.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, россия, европа, олаф шольц, владимир путин
Экономика, Германия, Россия, Европа, Олаф Шольц, Владимир Путин
В Германии признали страшную внутреннюю проблему
Das Erste: строительная отрасль ФРГ оказалась в кризисе
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Немецкая строительная отрасль оказалась в трудном положении, пишет Das Erste
.
"Она на большой скорости мчится в стену", — заявил глава Центрального объединения ремесленных предприятий Йорг Диттрих.
Он добавил, что это ключевой сектор для квалифицированных рабочих, в котором занято 2,33 миллиона человек.
Проекты, которые были профинансированы несколько лет назад, все еще находятся в работе, а финансирование новых сильно сократилось, отмечает издание.
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"Если политики не примут контрмеры, это выразится в сокращении мощностей", — заключил Диттрих.
В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц признал, что национальная экономика переживает не лучшие времена, в особенности из-за зависимости от экспорта. По его словам, за последние годы пришлось увеличить госдолг на сотни миллиардов евро, чтобы справиться с пандемией и смягчить последствия антироссийских санкций, из-за которых резко выросли цены на энергоносители.
Запад усилил экономическое давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Но это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин
назвал основной целью такой политики ухудшение жизни миллионов людей.
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