https://ria.ru/20230913/geopolitika-1896192207.html
Гутерреш назвал ключевой фактор в обострении геополитических разногласий
Гутерреш назвал ключевой фактор в обострении геополитических разногласий - РИА Новости, 13.09.2023
Гутерреш назвал ключевой фактор в обострении геополитических разногласий
Конфликт на Украине является ключевым фактором обострения геополитических разногласий в мире, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:55
2023-09-13T18:55
2023-09-13T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
антониу гутерреш
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине является ключевым фактором обострения геополитических разногласий в мире, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, конфликт на Украине - "действительно ключевой фактор в обострении геополитических разногласий". "Мир на Украине в соответствии с Уставом ООН будет очень важен для снижения геополитических разногласий, но у геополитических разногласий есть и другие измерения", - указал он. Как указал генсек, есть "риск фрагментации" мира. По его словам, сегодняшние многосторонние институты не отражают сегодняшних реалий - важно реформировать эту многостороннюю систему. При этом он заявил, что мир не должен испытать разделения экономической и торговой системы на две части. Он также выступил за единый интернет. Как заявил генсек, в случае разделения торговой и финансовой системы, а также глобальной системы интернета потери мира составят 7 триллионов долларов.
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895041355.html
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894976689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, антониу гутерреш, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гутерреш назвал ключевой фактор в обострении геополитических разногласий
Гутерреш назвал Украину ключевым фактором обострения геополитических разногласий
ООН, 13 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине является ключевым фактором обострения геополитических разногласий в мире, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
По его словам, конфликт на Украине - "действительно ключевой фактор в обострении геополитических разногласий".
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"Мир на Украине в соответствии с Уставом ООН будет очень важен для снижения геополитических разногласий, но у геополитических разногласий есть и другие измерения", - указал он. Как указал генсек, есть "риск фрагментации" мира.
По его словам, сегодняшние многосторонние институты не отражают сегодняшних реалий - важно реформировать эту многостороннюю систему. При этом он заявил, что мир не должен испытать разделения экономической и торговой системы на две части. Он также выступил за единый интернет.
Как заявил генсек, в случае разделения торговой и финансовой системы, а также глобальной системы интернета потери мира составят 7 триллионов долларов.
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