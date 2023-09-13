https://ria.ru/20230913/geopolitika-1896192207.html

Гутерреш назвал ключевой фактор в обострении геополитических разногласий

Гутерреш назвал ключевой фактор в обострении геополитических разногласий - РИА Новости, 13.09.2023

Гутерреш назвал ключевой фактор в обострении геополитических разногласий

Конфликт на Украине является ключевым фактором обострения геополитических разногласий в мире, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:55

2023-09-13T18:55

2023-09-13T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

антониу гутерреш

оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине является ключевым фактором обострения геополитических разногласий в мире, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, конфликт на Украине - "действительно ключевой фактор в обострении геополитических разногласий". "Мир на Украине в соответствии с Уставом ООН будет очень важен для снижения геополитических разногласий, но у геополитических разногласий есть и другие измерения", - указал он. Как указал генсек, есть "риск фрагментации" мира. По его словам, сегодняшние многосторонние институты не отражают сегодняшних реалий - важно реформировать эту многостороннюю систему. При этом он заявил, что мир не должен испытать разделения экономической и торговой системы на две части. Он также выступил за единый интернет. Как заявил генсек, в случае разделения торговой и финансовой системы, а также глобальной системы интернета потери мира составят 7 триллионов долларов.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1895041355.html

https://ria.ru/20230908/ukraina-1894976689.html

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Кирилл Волков

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