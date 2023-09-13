Рейтинг@Mail.ru
Путину на ГПЗ рассказали о планах заместить поставки гелия из США - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/geliy-1896127436.html
Путину на ГПЗ рассказали о планах заместить поставки гелия из США
Путину на ГПЗ рассказали о планах заместить поставки гелия из США - РИА Новости, 13.09.2023
Путину на ГПЗ рассказали о планах заместить поставки гелия из США
Гендиректор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах Амурского ГПЗ заместить на мировом рынке те... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:24
2023-09-13T15:24
россия
сша
приморский край
экономика
владимир путин
газпром
амурский гпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
СВОБОДНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Гендиректор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах Амурского ГПЗ заместить на мировом рынке те поставки гелия, которые сейчас выпадают из поставок США. "Когда мы выйдем на полную мощность, мы будем занимать более 30 процентов мирового рынка, но ресурсная база, ресурсный потенциал наших месторождений способна покрыть полную мировую потребность и даже ее превысить. Но, понятно, для регулирования сейчас здесь работает установка мембранного деления, которая излишки гелия здесь сохраняет, создавая стратегический запас. А мы будем своим обьемом, наращивая производство гелия, замещать на рынке те количества газа ценного, которые выпадают из поставки США. Потому что там сейчас хранилище Клиффсайд истощается с каждым годом, и мы будем занимать этот объем рынка", - сказал Лебедев Путину. Во время поездки на Амурский ГПЗ Путину также показали центральный пункт управления. Лебедев рассказал главе государства, что это совремейнейшая система, которая позволяет управлять всеми технологическими процессами Амурского СПГ из одного места. Количество рабочих мест рассчитано более чем на 100 операторов. Также один из операторов озвучил доклад Путину о работе предприятия. После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать: 38 млрд куб. м метановой фракции; 2,4 млн т этана; 1,5 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ); 200 тыс. т пентан-гексановой фракции; 60 млн куб. м сверхчистого гелия. Гелий, очищенный до 99,9999%, является одним из ключевых продуктов Амурского ГП3. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР Надеждинская в Приморском крае поблизости от морских портов.
https://ria.ru/20230912/gazoprovody-1895784946.html
россия
сша
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, приморский край, экономика, владимир путин, газпром, амурский гпз
Россия, США, Приморский край, Экономика, Владимир Путин, Газпром, Амурский ГПЗ
Путину на ГПЗ рассказали о планах заместить поставки гелия из США

Глава амурского ГПЗ рассказал Путину о планах заместить поставки гелия из США

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СВОБОДНЫЙ, 13 сен - РИА Новости. Гендиректор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах Амурского ГПЗ заместить на мировом рынке те поставки гелия, которые сейчас выпадают из поставок США.
"Когда мы выйдем на полную мощность, мы будем занимать более 30 процентов мирового рынка, но ресурсная база, ресурсный потенциал наших месторождений способна покрыть полную мировую потребность и даже ее превысить. Но, понятно, для регулирования сейчас здесь работает установка мембранного деления, которая излишки гелия здесь сохраняет, создавая стратегический запас. А мы будем своим обьемом, наращивая производство гелия, замещать на рынке те количества газа ценного, которые выпадают из поставки США. Потому что там сейчас хранилище Клиффсайд истощается с каждым годом, и мы будем занимать этот объем рынка", - сказал Лебедев Путину.
Во время поездки на Амурский ГПЗ Путину также показали центральный пункт управления. Лебедев рассказал главе государства, что это совремейнейшая система, которая позволяет управлять всеми технологическими процессами Амурского СПГ из одного места. Количество рабочих мест рассчитано более чем на 100 операторов. Также один из операторов озвучил доклад Путину о работе предприятия.
После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать: 38 млрд куб. м метановой фракции; 2,4 млн т этана; 1,5 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ); 200 тыс. т пентан-гексановой фракции; 60 млн куб. м сверхчистого гелия.
Гелий, очищенный до 99,9999%, является одним из ключевых продуктов Амурского ГП3. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР Надеждинская в Приморском крае поблизости от морских портов.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин анонсировал интеграцию газотранспортных сетей запада и востока России
12 сентября, 11:32
 
РоссияСШАПриморский крайЭкономикаВладимир ПутинГазпромАмурский ГПЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала