https://ria.ru/20230913/gd-1896187683.html

В Госдуму внесли проект о выплатах семьям до достижения их детьми 18 лет

В Госдуму внесли проект о выплатах семьям до достижения их детьми 18 лет - РИА Новости, 13.09.2023

В Госдуму внесли проект о выплатах семьям до достижения их детьми 18 лет

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в ГД законопроект, которым предлагается выплачивать пособие нуждающимся семьям... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:36

2023-09-13T18:36

2023-09-13T19:01

общество

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МОСКВА, 13 сен- РИА Новости. Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в ГД законопроект, которым предлагается выплачивать пособие нуждающимся семьям до 18-летнего возраста их детей, законопроект доступен в думской электронной базе. "Целесообразно внести в законодательство изменение, увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие, до 18 лет, чтобы 17-ти летние дети тоже могли получать соответствующее пособие, а выявленное противоречие в действующих Федеральных законах было устранено", - сообщается в пояснительных материалах к законопроекту. В них уточняется, что сейчас по закону "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" выплаты назначаются до момента, когда ребенку исполняется 17 лет. "Представляется, что данное положение вступает в противоречие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года No 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", в соответствии с которым ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия)", - отмечается в пояснительной записке. Согласно пояснительным материалам, данная инициатива повысит социальную справедливость и завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми - от ранних сроков беременности до совершеннолетия ребенка.

https://ria.ru/20230913/gosduma-1896058030.html

https://ria.ru/20230904/proekt-1894111368.html

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