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В Госдуму внесли проект о выплатах семьям до достижения их детьми 18 лет - РИА Новости, 13.09.2023
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18:36 13.09.2023 (обновлено: 19:01 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/gd-1896187683.html
В Госдуму внесли проект о выплатах семьям до достижения их детьми 18 лет
В Госдуму внесли проект о выплатах семьям до достижения их детьми 18 лет - РИА Новости, 13.09.2023
В Госдуму внесли проект о выплатах семьям до достижения их детьми 18 лет
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в ГД законопроект, которым предлагается выплачивать пособие нуждающимся семьям... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:36
2023-09-13T19:01
общество
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МОСКВА, 13 сен- РИА Новости. Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в ГД законопроект, которым предлагается выплачивать пособие нуждающимся семьям до 18-летнего возраста их детей, законопроект доступен в думской электронной базе. "Целесообразно внести в законодательство изменение, увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие, до 18 лет, чтобы 17-ти летние дети тоже могли получать соответствующее пособие, а выявленное противоречие в действующих Федеральных законах было устранено", - сообщается в пояснительных материалах к законопроекту. В них уточняется, что сейчас по закону "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" выплаты назначаются до момента, когда ребенку исполняется 17 лет. "Представляется, что данное положение вступает в противоречие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года No 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", в соответствии с которым ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия)", - отмечается в пояснительной записке. Согласно пояснительным материалам, данная инициатива повысит социальную справедливость и завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми - от ранних сроков беременности до совершеннолетия ребенка.
https://ria.ru/20230913/gosduma-1896058030.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о выплатах семьям до достижения их детьми 18 лет

В ГД внесли проект о выплатах нуждающимся семьям до достижения их детьми 18 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен- РИА Новости. Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в ГД законопроект, которым предлагается выплачивать пособие нуждающимся семьям до 18-летнего возраста их детей, законопроект доступен в думской электронной базе.
"Целесообразно внести в законодательство изменение, увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие, до 18 лет, чтобы 17-ти летние дети тоже могли получать соответствующее пособие, а выявленное противоречие в действующих Федеральных законах было устранено", - сообщается в пояснительных материалах к законопроекту.
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В них уточняется, что сейчас по закону "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" выплаты назначаются до момента, когда ребенку исполняется 17 лет.
"Представляется, что данное положение вступает в противоречие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года No 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", в соответствии с которым ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия)", - отмечается в пояснительной записке.
Согласно пояснительным материалам, данная инициатива повысит социальную справедливость и завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми - от ранних сроков беременности до совершеннолетия ребенка.
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