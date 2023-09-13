https://ria.ru/20230913/gabon-1896122187.html
Отстраненный президент Габона решил остаться в стране
Отстраненный президент Габона решил остаться в стране - РИА Новости, 13.09.2023
Отстраненный президент Габона решил остаться в стране
Отстраненный президент Габона Али Бонго Ондимба принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода, передает агентство... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:04
2023-09-13T15:04
2023-09-13T15:04
попытка переворота в габоне
габон
в мире
али бонго ондимба
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отстраненный президент Габона Али Бонго Ондимба принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода, передает агентство Блумберг со ссылкой на назначенного военными Габона после государственного переворота премьера Раймонда Ндонга Симу. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. "Он решил остаться в столице страны Либревиле, где содержатся его жена и сын", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, Сима добавил, что бывший глава государства предложил новым властям свои услуги, но они пока не рассматривали его предложение, поскольку отстраненный президент его не конкретизировал. Премьер переходного периода вновь подтвердил, что Али Бонго Ондимба может свободно покинуть территорию Габона.
https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html
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попытка переворота в габоне, габон, в мире, али бонго ондимба
Попытка переворота в Габоне, Габон, В мире, Али Бонго Ондимба
Отстраненный президент Габона решил остаться в стране
Отстраненный президент Габона остался в стране и предложил услуги новым властям
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Отстраненный президент Габона Али Бонго Ондимба принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода, передает агентство Блумберг
со ссылкой на назначенного военными Габона после государственного переворота премьера Раймонда Ндонга Симу.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья.
"Он решил остаться в столице страны Либревиле, где содержатся его жена и сын", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, Сима добавил, что бывший глава государства предложил новым властям свои услуги, но они пока не рассматривали его предложение, поскольку отстраненный президент его не конкретизировал.
Премьер переходного периода вновь подтвердил, что Али Бонго Ондимба может свободно покинуть территорию Габона.
Днем независимости Габона может стать дата переворота