https://ria.ru/20230913/gabon-1896122187.html

Отстраненный президент Габона решил остаться в стране

Отстраненный президент Габона решил остаться в стране - РИА Новости, 13.09.2023

Отстраненный президент Габона решил остаться в стране

Отстраненный президент Габона Али Бонго Ондимба принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода, передает агентство... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:04

2023-09-13T15:04

2023-09-13T15:04

попытка переворота в габоне

габон

в мире

али бонго ондимба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893127709_0:217:2048:1369_1920x0_80_0_0_a78e1b29cd3ee16bcb2f686dcc45ee6f.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отстраненный президент Габона Али Бонго Ондимба принял решение остаться в стране и предложил свои услуги правительству переходного периода, передает агентство Блумберг со ссылкой на назначенного военными Габона после государственного переворота премьера Раймонда Ндонга Симу. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода. Они также заявили, что Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, однако в начале сентября сентября президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту выехать за границу, учитывая его состояние здоровья. "Он решил остаться в столице страны Либревиле, где содержатся его жена и сын", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, Сима добавил, что бывший глава государства предложил новым властям свои услуги, но они пока не рассматривали его предложение, поскольку отстраненный президент его не конкретизировал. Премьер переходного периода вновь подтвердил, что Али Бонго Ондимба может свободно покинуть территорию Габона.

https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html

габон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

попытка переворота в габоне, габон, в мире, али бонго ондимба