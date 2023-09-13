https://ria.ru/20230913/fukusima-1896038212.html

Москва ждет от Японии разъяснений по сбросу воды с "Фукусимы"

Москва ждет от Японии разъяснений по сбросу воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 13.09.2023

Москва ждет от Японии разъяснений по сбросу воды с "Фукусимы"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не видит никакой транспарентности со стороны Токио по вопросу качества воды,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:29

2023-09-13T10:29

2023-09-13T10:44

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не видит никакой транспарентности со стороны Токио по вопросу качества воды, сброшенной с АЭС "Фукусима", и считает, что Япония должна дать разъяснение по этому вопросу."Мы, к сожалению, не видим никакой транспарентности, открытости, прозрачности в действиях Токио, именно к этому мы призывали", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг сброса воды с "Фукусимы"."Мы рассчитаем на то, что Япония всё-таки должна дать детальные разъяснения по всем аспектам, которые интересуют страны, в частности, нашу страну, и связаны они с инициированным процессом сброса воды", - добавила официальный представитель МИД РФ.Как указала Захарова, Россия исходит из того, что "в случае необходимости Токио позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где этот сброс осуществляется". Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия не единственная, кто высказывает озабоченность в связи со сложившейся ситуацией.Оператор АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии.

https://ria.ru/20230912/voda-1895710533.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, япония, москва, фукусима-1