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Российские войска уничтожили три катера ВСУ в акватории Черного моря - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 13.09.2023 (обновлено: 21:52 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/flot-1896198663.html
Российские войска уничтожили три катера ВСУ в акватории Черного моря
Российские войска уничтожили три катера ВСУ в акватории Черного моря - РИА Новости, 13.09.2023
Российские войска уничтожили три катера ВСУ в акватории Черного моря
Российские самолеты уничтожили три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщается в сводке Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T19:32
2023-09-13T21:52
безопасность
черное море
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские самолеты уничтожили три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщается в сводке Минобороны России."Тринадцатого сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", — заявили в ведомстве.Это не первый подобный инцидент. Так, в ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья.Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября. Кроме того, украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
черное море
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безопасность, черное море, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили три катера ВСУ в акватории Черного моря

ВС России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские самолеты уничтожили три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщается в сводке Минобороны России.
"Тринадцатого сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", — заявили в ведомстве.
Это не первый подобный инцидент. Так, в ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья.
Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября. Кроме того, украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:38
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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