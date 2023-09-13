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Российские войска уничтожили три катера ВСУ в акватории Черного моря

Российские войска уничтожили три катера ВСУ в акватории Черного моря - РИА Новости, 13.09.2023

Российские войска уничтожили три катера ВСУ в акватории Черного моря

Российские самолеты уничтожили три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщается в сводке Минобороны России. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T19:32

2023-09-13T19:32

2023-09-13T21:52

безопасность

черное море

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские самолеты уничтожили три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщается в сводке Минобороны России."Тринадцатого сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", — заявили в ведомстве.Это не первый подобный инцидент. Так, в ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья.Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября. Кроме того, украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.

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2023

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безопасность, черное море, россия, вооруженные силы украины