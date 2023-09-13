https://ria.ru/20230913/finpodderzhka-1896081819.html
ПСБ: банки готовы предложить молодым бизнесменам инструменты финподдержки
ПСБ: банки готовы предложить молодым бизнесменам инструменты финподдержки - РИА Новости, 13.09.2023
ПСБ: банки готовы предложить молодым бизнесменам инструменты финподдержки
Банки заинтересованы в поиске новых подходов для стимулирования предпринимательской и инновационной активности молодежи, сообщил старший вице-президент,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:56
2023-09-13T12:56
2023-09-13T12:56
псб (банк псб)
восточный экономический форум (вэф)
промсвязьбанк
вэф-2023
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банки заинтересованы в поиске новых подходов для стимулирования предпринимательской и инновационной активности молодежи, сообщил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин на сессии "Оценка долгосрочного эффекта государственных проектов в сфере молодежного предпринимательства" в рамках ВЭФ-2023. Участники дискуссии обсудили эффективность госпрограмм вовлечения молодежи в предпринимательство и банковские инструменты поддержки молодых предпринимателей. "При всем разнообразии существующих мер государственной поддержки молодежного предпринимательства - грантов, гарантий и поручительств со стороны федеральных и региональных ведомств при кредитовании стартапов, адресных субсидий - кредитные организации игроки заинтересованы в поиске новых инструментов стимулирования предпринимательской и инновационной активности молодежи. Ведь сегодня это образованные молодые люди, а завтра – это успешные предприниматели с миллионными оборотами", - привели в ПСБ слова Чернощекина, отметившего, что конкуренция банков за таких клиентов будет расти. Он пояснил, что банковский сектор готов сегодня предложить молодым бизнесменам такие дополнительные финансовые инструменты как инвестиционное кредитование, кредитование на оборотные средства, а также цифровые сервисы для быстрого решения вопросов финансового сопровождения бизнеса. "Мы переживаем цифровую кредитную революцию, когда банки с помощью цифрового профиля юридического лица могут кредитовать предпринимателей, практически не запрашивая у них дополнительные документы. Сейчас процесс получения небольших кредитов до 50 миллионов рублей для предпринимателя выглядит как нажатие одной кнопки в мобильном или интернет-банке. В результате за последние несколько лет количество кредитующихся компаний малого и среднего бизнеса выросло в десятки раз, а упрощение доступа к получению финансирования позволило предпринимателям масштабировать собственный бизнес", - заключил Чернощекин.
https://ria.ru/20230911/diskussiya-1895644614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), восточный экономический форум (вэф), промсвязьбанк, вэф-2023, новости компаний - экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Промсвязьбанк, ВЭФ-2023, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банки заинтересованы в поиске новых подходов для стимулирования предпринимательской и инновационной активности молодежи, сообщил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин на сессии "Оценка долгосрочного эффекта государственных проектов в сфере молодежного предпринимательства" в рамках ВЭФ-2023.
Участники дискуссии обсудили эффективность госпрограмм вовлечения молодежи в предпринимательство и банковские инструменты поддержки молодых предпринимателей
.
"При всем разнообразии существующих мер государственной поддержки молодежного предпринимательства - грантов, гарантий и поручительств со стороны федеральных и региональных ведомств при кредитовании стартапов, адресных субсидий - кредитные организации игроки заинтересованы в поиске новых инструментов стимулирования предпринимательской и инновационной активности молодежи. Ведь сегодня это образованные молодые люди, а завтра – это успешные предприниматели с миллионными оборотами", - привели в ПСБ слова Чернощекина, отметившего, что конкуренция банков за таких клиентов будет расти.
Он пояснил, что банковский сектор готов сегодня предложить молодым бизнесменам такие дополнительные финансовые инструменты как инвестиционное кредитование, кредитование на оборотные средства, а также цифровые сервисы для быстрого решения вопросов финансового сопровождения бизнеса.
ПСБ провел на ВЭФ-2023 дискуссию на тему инвестиций в страны АТР
"Мы переживаем цифровую кредитную революцию, когда банки с помощью цифрового профиля юридического лица могут кредитовать предпринимателей, практически не запрашивая у них дополнительные документы. Сейчас процесс получения небольших кредитов до 50 миллионов рублей для предпринимателя выглядит как нажатие одной кнопки в мобильном или интернет-банке. В результате за последние несколько лет количество кредитующихся компаний малого и среднего бизнеса выросло в десятки раз, а упрощение доступа к получению финансирования позволило предпринимателям масштабировать собственный бизнес", - заключил Чернощекин.