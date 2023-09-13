https://ria.ru/20230913/estoniya-1896225691.html
В Эстонии заявили, что автомобили из России не пытались въехать в страну
В Эстонии заявили, что автомобили из России не пытались въехать в страну - РИА Новости, 13.09.2023
В Эстонии заявили, что автомобили из России не пытались въехать в страну
Ни один автомобиль с номерами РФ не пытался въехать в Эстонию после введения запрета, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента балтийской РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T23:48
2023-09-13T23:48
2023-09-13T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
россия
нарва
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896056815_42:337:2849:1916_1920x0_80_0_0_6824b6ca2d6f5062cb4fcc69baff4f8d.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Ни один автомобиль с номерами РФ не пытался въехать в Эстонию после введения запрета, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента балтийской республики Антс Кутти. Как сообщило ранее МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. "На данный момент на пропускных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа мы не развернули ни одной машины", - сообщил Кутти порталу государственного телерадиовещания ERR, подтвердив, что с утра 13 сентября ни одного российского автомобиля на въезде в Эстонию не было. Этот же запрет распространяется и на те автомобили с номерами РФ, которые принадлежат как россиянам с видом на жительство в странах ЕС, так и гражданам ЕС. Находящиеся в данный момент на территории Эстонии автомобили с номерами РФ пока могут свободно выехать из страны, но ситуация может измениться. "Мы не препятствуем, если автомобили с российскими номерами вывозят за территорию Евросоюза, но ситуация может измениться за считанные часы или дни, если появятся какие-то другие регуляции. На данный момент машины можно вывезти за территорию Евросоюза", - подчеркнул Кутти. Эстонские власти еще не приняли решение о том, как поступить с уже находящимися в республике автомобилями с российскими номерами, возможна их конфискация, сообщил в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. По его словам, у МВД нет точных данных о том, сколько автомобилей с российскими номерами находятся в Эстонии.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
эстония
россия
нарва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896056815_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f25bcc7031e57323bab4ecb02ddc8baa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, нарва, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Россия, Нарва, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Эстонии заявили, что автомобили из России не пытались въехать в страну
В Эстонии заявили, что машины из РФ не пытались въехать в страну после запрета
ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Ни один автомобиль с номерами РФ не пытался въехать в Эстонию после введения запрета, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента балтийской республики Антс Кутти.
Как сообщило ранее МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
На грани катастрофы. Для русских в Прибалтике наступили тяжелые времена
"На данный момент на пропускных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа мы не развернули ни одной машины", - сообщил Кутти порталу государственного телерадиовещания ERR, подтвердив, что с утра 13 сентября ни одного российского автомобиля на въезде в Эстонию не было.
Этот же запрет распространяется и на те автомобили с номерами РФ, которые принадлежат как россиянам с видом на жительство в странах ЕС, так и гражданам ЕС. Находящиеся в данный момент на территории Эстонии автомобили с номерами РФ пока могут свободно выехать из страны, но ситуация может измениться.
"Мы не препятствуем, если автомобили с российскими номерами вывозят за территорию Евросоюза, но ситуация может измениться за считанные часы или дни, если появятся какие-то другие регуляции. На данный момент машины можно вывезти за территорию Евросоюза", - подчеркнул Кутти.
Эстонские власти еще не приняли решение о том, как поступить с уже находящимися в республике автомобилями с российскими номерами, возможна их конфискация, сообщил в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. По его словам, у МВД нет точных данных о том, сколько автомобилей с российскими номерами находятся в Эстонии.
Запад нашел в русских чемоданах оружие массового поражения