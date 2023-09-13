https://ria.ru/20230913/estoniya-1896225691.html

В Эстонии заявили, что автомобили из России не пытались въехать в страну

В Эстонии заявили, что автомобили из России не пытались въехать в страну - РИА Новости, 13.09.2023

В Эстонии заявили, что автомобили из России не пытались въехать в страну

Ни один автомобиль с номерами РФ не пытался въехать в Эстонию после введения запрета, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента балтийской РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T23:48

2023-09-13T23:48

2023-09-13T23:48

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Ни один автомобиль с номерами РФ не пытался въехать в Эстонию после введения запрета, сообщил в среду представитель налогово-таможенного департамента балтийской республики Антс Кутти. Как сообщило ранее МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. "На данный момент на пропускных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа мы не развернули ни одной машины", - сообщил Кутти порталу государственного телерадиовещания ERR, подтвердив, что с утра 13 сентября ни одного российского автомобиля на въезде в Эстонию не было. Этот же запрет распространяется и на те автомобили с номерами РФ, которые принадлежат как россиянам с видом на жительство в странах ЕС, так и гражданам ЕС. Находящиеся в данный момент на территории Эстонии автомобили с номерами РФ пока могут свободно выехать из страны, но ситуация может измениться. "Мы не препятствуем, если автомобили с российскими номерами вывозят за территорию Евросоюза, но ситуация может измениться за считанные часы или дни, если появятся какие-то другие регуляции. На данный момент машины можно вывезти за территорию Евросоюза", - подчеркнул Кутти. Эстонские власти еще не приняли решение о том, как поступить с уже находящимися в республике автомобилями с российскими номерами, возможна их конфискация, сообщил в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. По его словам, у МВД нет точных данных о том, сколько автомобилей с российскими номерами находятся в Эстонии.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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в мире, эстония, россия, нарва, евросоюз, санкции в отношении россии