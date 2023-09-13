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Премьер Эстонии прокомментировала скандал из-за бизнеса ее мужа в России - РИА Новости, 13.09.2023
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11:18 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/estoniya-1896054078.html
Премьер Эстонии прокомментировала скандал из-за бизнеса ее мужа в России
Премьер Эстонии прокомментировала скандал из-за бизнеса ее мужа в России - РИА Новости, 13.09.2023
Премьер Эстонии прокомментировала скандал из-за бизнеса ее мужа в России
Премьер-министр Эстонии, глава правящей Реформистской партии Кая Каллас назвала в интервью Guardian скандал, связанный с бизнесом ее мужа в России, "охотой на... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:18
2023-09-13T11:18
в мире
россия
эстония
кая каллас
евросоюз
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии, глава правящей Реформистской партии Кая Каллас назвала в интервью Guardian скандал, связанный с бизнесом ее мужа в России, "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов. Ранее портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас - Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. "Это охота на ведьм со стороны оппозиции", - заявила Каллас британской газете Guardian. По словам премьера, скандал является предлогом для ее соперников "тратить время в парламенте" и "препятствовать прогрессивной повестке". Ранее Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку. Она подчеркнула, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. Услуги по перевозке грузов сейчас оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в РФ и вывозит из России оборудование с помощью Stark Logistics, этот процесс завершится в сентябре.
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в мире, россия, эстония, кая каллас, евросоюз
В мире, Россия, Эстония, Кая Каллас, Евросоюз
Премьер Эстонии прокомментировала скандал из-за бизнеса ее мужа в России

Каллас назвала связанный с бизнесом ее мужа в России скандал охотой на ведьм

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии, глава правящей Реформистской партии Кая Каллас назвала в интервью Guardian скандал, связанный с бизнесом ее мужа в России, "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов.
Ранее портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас - Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
«
"Это охота на ведьм со стороны оппозиции", - заявила Каллас британской газете Guardian.
По словам премьера, скандал является предлогом для ее соперников "тратить время в парламенте" и "препятствовать прогрессивной повестке".
Ранее Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку. Она подчеркнула, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. Услуги по перевозке грузов сейчас оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в РФ и вывозит из России оборудование с помощью Stark Logistics, этот процесс завершится в сентябре.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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