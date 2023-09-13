Премьер Эстонии прокомментировала скандал из-за бизнеса ее мужа в России
Каллас назвала связанный с бизнесом ее мужа в России скандал охотой на ведьм
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии, глава правящей Реформистской партии Кая Каллас назвала в интервью Guardian скандал, связанный с бизнесом ее мужа в России, "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов.
Ранее портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас - Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
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"Это охота на ведьм со стороны оппозиции", - заявила Каллас британской газете Guardian.
По словам премьера, скандал является предлогом для ее соперников "тратить время в парламенте" и "препятствовать прогрессивной повестке".
Ранее Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку. Она подчеркнула, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. Услуги по перевозке грузов сейчас оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в РФ и вывозит из России оборудование с помощью Stark Logistics, этот процесс завершится в сентябре.