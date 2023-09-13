https://ria.ru/20230913/es-1896084527.html
Суд ЕС отказал Венесуэле в снятии санкций
Суд ЕС отказал Венесуэле в снятии санкций - РИА Новости, 13.09.2023
Суд ЕС отказал Венесуэле в снятии санкций
Суд Евросоюза в Люксембурге в среду отклонил иск, поданный от имени Венесуэлы с требованием снять европейские санкции с этой страны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:04
2023-09-13T13:04
2023-09-13T13:08
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ЛЮКСЕМБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге в среду отклонил иск, поданный от имени Венесуэлы с требованием снять европейские санкции с этой страны, передает корреспондент РИА Новости. "Иск отклонен", - сказал судья, объявлявший решение. В пресс-службе суда пояснили, что рассматривался очередной иск по снятию ограничений, введенных еще в 2017 году и предусматривающих запрет на поставки оборудования и средств для нужд обороны и сил правопорядка Венесуэлы. В суде полагают, что Совет ЕС при утверждении ограничительных мер против Венесуэлы опирался на "достоверную и заслуживающую доверия информацию", не нарушал международное право. В частности, на момент принятия санкций было достоверно известно о якобы имевших место случаях применения чрезмерной силы правоохранителями, были установления факты нарушения прав человека и сделан вывод о вероятном повторении подобных нарушений в будущем. Таким образом, Совет ЕС смог сделать вывод о "существующих в Венесуэле нападках на демократию, нормы правового государства и права человека", сообщили в пресс-службе. Изначально ограничительные меры ЕС против Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891867015.html
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в мире, венесуэла, евросоюз
В мире, Венесуэла, Евросоюз
Суд ЕС отказал Венесуэле в снятии санкций
Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил поданный Венесуэлой иск о снятии санкций
ЛЮКСЕМБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге в среду отклонил иск, поданный от имени Венесуэлы с требованием снять европейские санкции с этой страны, передает корреспондент РИА Новости.
"Иск отклонен", - сказал судья, объявлявший решение.
Источник: США ведут переговоры с Венесуэлой о временном смягчении санкций
В пресс-службе суда пояснили, что рассматривался очередной иск по снятию ограничений, введенных еще в 2017 году и предусматривающих запрет на поставки оборудования и средств для нужд обороны и сил правопорядка Венесуэлы.
В суде полагают, что Совет ЕС при утверждении ограничительных мер против Венесуэлы опирался на "достоверную и заслуживающую доверия информацию", не нарушал международное право. В частности, на момент принятия санкций было достоверно известно о якобы имевших место случаях применения чрезмерной силы правоохранителями, были установления факты нарушения прав человека и сделан вывод о вероятном повторении подобных нарушений в будущем. Таким образом, Совет ЕС смог сделать вывод о "существующих в Венесуэле нападках на демократию, нормы правового государства и права человека", сообщили в пресс-службе.
Изначально ограничительные меры ЕС против Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
В Венесуэле заявили, что США представляют угрозу безопасности в Латамерике