https://ria.ru/20230913/dtp-1896118910.html

В Омской области возбудили дело после смерти семьи, захлебнувшейся в машине

В Омской области возбудили дело после смерти семьи, захлебнувшейся в машине - РИА Новости, 13.09.2023

В Омской области возбудили дело после смерти семьи, захлебнувшейся в машине

Возбуждено уголовное дело после смерти жительницы Омской области, которая не справилась с управлением и съехала в заполненный водой кювет, в котором она и трое... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:58

2023-09-13T14:58

2023-09-13T14:59

происшествия

омская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дтп

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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после смерти жительницы Омской области, которая не справилась с управлением и съехала в заполненный водой кювет, в котором она и трое ее детей захлебнулись, сообщает в среду СУСК по региону. Инцидент произошел во вторник в полдень: 26-летняя женщина за рулем "Жигулей" девятой модели ехала по подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района, не справилась с управлением и съехала в заполненный водой кювет. Машина ушла в воду на два метра, все погибли: водитель вылетела через лобовое стекло, а на пассажирских сиденьях захлебнулись мальчики 12 (от первого брака) и 7 лет, а также девятимесячная девочка. "По инициативе следственного управления СК РФ по Омской области из полиции передано для дальнейшего расследования <...> уголовное дело по статье 264 УК РФ по факту ДТП, произошедшего вчера в Большеуковском районе, в котором погибли мать и трое детей", - пояснили в СУСК. Как рассказали РИА Новости источники в региональном Минздраве, супруг погибшей сейчас находится в больнице - после произошедшего у него случился сердечный приступ. В УМВД по Омской области уточнили, что погибшая получила водительское удостоверение два года назад, штрафов за нарушение правил дорожного движения у нее не было.

https://ria.ru/20230911/dtp-1895492006.html

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омская область

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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп