Минобороны Украины сообщило о поступлении новой модели ударного дрона
ВСУ получили ударный дрон, способный нести килограммовый груз на семь километров
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Новый цифровой ударный дрон украинского производства, способный переносить груз массой 1 килограмм на расстояние 7 километров, поступил на вооружение ВСУ, сообщили в телеграм-канале минобороны Украины.
"Дрон цифровой, что дает FullHD-качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии. Несет штатно полезный вес в один килограмм на расстояние семь километров. Максимально на KH-S7 (беспилотнике, о котором идет речь - ред.) ребята "долетали" и на 9,5 километров", - говорится в сообщении.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью почти 2,5 тысячи километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.