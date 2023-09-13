https://ria.ru/20230913/dron-1896114064.html

Минобороны Украины сообщило о поступлении новой модели ударного дрона

Минобороны Украины сообщило о поступлении новой модели ударного дрона - РИА Новости, 13.09.2023

Минобороны Украины сообщило о поступлении новой модели ударного дрона

Новый цифровой ударный дрон украинского производства, способный переносить груз массой 1 килограмм на расстояние 7 километров, поступил на вооружение ВСУ,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:49

2023-09-13T14:49

2023-09-13T14:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Новый цифровой ударный дрон украинского производства, способный переносить груз массой 1 килограмм на расстояние 7 километров, поступил на вооружение ВСУ, сообщили в телеграм-канале минобороны Украины. "Дрон цифровой, что дает FullHD-качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии. Несет штатно полезный вес в один килограмм на расстояние семь километров. Максимально на KH-S7 (беспилотнике, о котором идет речь - ред.) ребята "долетали" и на 9,5 километров", - говорится в сообщении.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью почти 2,5 тысячи километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.

https://ria.ru/20230912/antonov-1895859977.html

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895717785.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр