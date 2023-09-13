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Минобороны Украины сообщило о поступлении новой модели ударного дрона - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/dron-1896114064.html
Минобороны Украины сообщило о поступлении новой модели ударного дрона
Минобороны Украины сообщило о поступлении новой модели ударного дрона - РИА Новости, 13.09.2023
Минобороны Украины сообщило о поступлении новой модели ударного дрона
Новый цифровой ударный дрон украинского производства, способный переносить груз массой 1 килограмм на расстояние 7 километров, поступил на вооружение ВСУ,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:49
2023-09-13T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Новый цифровой ударный дрон украинского производства, способный переносить груз массой 1 килограмм на расстояние 7 километров, поступил на вооружение ВСУ, сообщили в телеграм-канале минобороны Украины. "Дрон цифровой, что дает FullHD-качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии. Несет штатно полезный вес в один килограмм на расстояние семь километров. Максимально на KH-S7 (беспилотнике, о котором идет речь - ред.) ребята "долетали" и на 9,5 километров", - говорится в сообщении.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью почти 2,5 тысячи километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.
https://ria.ru/20230912/antonov-1895859977.html
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895717785.html
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в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины сообщило о поступлении новой модели ударного дрона

ВСУ получили ударный дрон, способный нести килограммовый груз на семь километров

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Новый цифровой ударный дрон украинского производства, способный переносить груз массой 1 килограмм на расстояние 7 километров, поступил на вооружение ВСУ, сообщили в телеграм-канале минобороны Украины.
"Дрон цифровой, что дает FullHD-качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии. Несет штатно полезный вес в один килограмм на расстояние семь километров. Максимально на KH-S7 (беспилотнике, о котором идет речь - ред.) ребята "долетали" и на 9,5 километров", - говорится в сообщении.
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ, филиал компании ГП Антонов - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Антонов" открыл новый центр для производства беспилотников на Украине
12 сентября, 15:34
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью почти 2,5 тысячи километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.
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