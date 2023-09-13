https://ria.ru/20230913/donetsk-1896059427.html

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 13.09.2023

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинский снаряд попал на футбольное поле возле школы № 98 в Кировском районе Донецка, повреждены школьное здание, мастерские и пищеблок, пострадавших нет,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:34

2023-09-13T11:34

2023-09-13T11:34

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинский снаряд попал на футбольное поле возле школы № 98 в Кировском районе Донецка, повреждены школьное здание, мастерские и пищеблок, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова произошло попадание на футбольное поле возле школы № 98. Повреждены основное здание и мастерские, а также окна пищеблока. Пострадавших нет", - написал Кулемзин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины