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Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/donetsk-1896059427.html
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 13.09.2023
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинский снаряд попал на футбольное поле возле школы № 98 в Кировском районе Донецка, повреждены школьное здание, мастерские и пищеблок, пострадавших нет,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:34
2023-09-13T11:34
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинский снаряд попал на футбольное поле возле школы № 98 в Кировском районе Донецка, повреждены школьное здание, мастерские и пищеблок, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова произошло попадание на футбольное поле возле школы № 98. Повреждены основное здание и мастерские, а также окна пищеблока. Пострадавших нет", - написал Кулемзин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Кулемзин: украинский снаряд попал на футбольное поле и повредил школу в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинский снаряд попал на футбольное поле возле школы № 98 в Кировском районе Донецка, повреждены школьное здание, мастерские и пищеблок, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова произошло попадание на футбольное поле возле школы № 98. Повреждены основное здание и мастерские, а также окна пищеблока. Пострадавших нет", - написал Кулемзин.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 сентября, 16:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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