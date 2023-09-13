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Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 13.09.2023
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинский снаряд попал на футбольное поле возле школы № 98 в Кировском районе Донецка, повреждены школьное здание, мастерские и пищеблок, пострадавших нет,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:34
2023-09-13T11:34
2023-09-13T11:34
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинский снаряд попал на футбольное поле возле школы № 98 в Кировском районе Донецка, повреждены школьное здание, мастерские и пищеблок, пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова произошло попадание на футбольное поле возле школы № 98. Повреждены основное здание и мастерские, а также окна пищеблока. Пострадавших нет", - написал Кулемзин. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Кулемзин: украинский снаряд попал на футбольное поле и повредил школу в Донецке