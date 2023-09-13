https://ria.ru/20230913/don-1896016753.html
Пассажирские причалы на реке Дон планируют отремонтировать в Ростове
Пассажирские причалы на реке Дон планируют отремонтировать в Ростове - РИА Новости, 13.09.2023
Пассажирские причалы на реке Дон планируют отремонтировать в Ростове
Пассажирские причалы на реке Дон, которые находятся на балансе города, планируют отремонтировать в Ростове-на-Дону, контракт на разработку проектно-сметной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:02
2023-09-13T09:02
2023-09-13T10:53
ростовская область
ростовская область
дон
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Пассажирские причалы на реке Дон, которые находятся на балансе города, планируют отремонтировать в Ростове-на-Дону, контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт уже заключен, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Мы заключили муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пассажирских причалов на реке Дон, которые находятся на балансе городского Управления благоустройства и лесного хозяйства", - цитируются слова Логвиненко в сообщении городской администрации. Он уточнил, что с учетом времени на получение положительного заключения госэкспертизы документы должны быть подготовлены к 6 декабря текущего года. После разработки проектно-сметной документации будет решаться вопрос о выделении финансирования на капремонт гидротехнических сооружений. Их протяженность составляет около двух километров. Они расположены на правом берегу на участке от восточной границы бывшего хладокомбината №1 до западной границы бывшего завода "Красный Дон". "Сейчас причальные стенки, за которые отвечает город, находятся в неудовлетворительном состоянии. Если не привести их в порядок, мы не сможем эксплуатировать эти объекты в дальнейшем", - отметил градоначальник. При этом, по его словам, это одна из ключевых составляющих речной инфраструктуры города, которая служит как для защиты набережной от размывания, так и швартовки пассажирских судов, что имеет значение для развития туризма.
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, дон, ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростовская область, Дон, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Пассажирские причалы на реке Дон, которые находятся на балансе города, планируют отремонтировать в Ростове-на-Дону, контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт уже заключен, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
«
"Мы заключили муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пассажирских причалов на реке Дон, которые находятся на балансе городского Управления благоустройства и лесного хозяйства", - цитируются слова Логвиненко в сообщении городской администрации.
Он уточнил, что с учетом времени на получение положительного заключения госэкспертизы документы должны быть подготовлены к 6 декабря текущего года.
После разработки проектно-сметной документации будет решаться вопрос о выделении финансирования на капремонт гидротехнических сооружений. Их протяженность составляет около двух километров. Они расположены на правом берегу на участке от восточной границы бывшего хладокомбината №1 до западной границы бывшего завода "Красный Дон".
«
"Сейчас причальные стенки, за которые отвечает город, находятся в неудовлетворительном состоянии. Если не привести их в порядок, мы не сможем эксплуатировать эти объекты в дальнейшем", - отметил градоначальник.
При этом, по его словам, это одна из ключевых составляющих речной инфраструктуры города, которая служит как для защиты набережной от размывания, так и швартовки пассажирских судов, что имеет значение для развития туризма.