США предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев
Посольство США в Польше попросило СМИ призывать украинцев вернуться домой
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посольство США в Польше призвало местные СМИ продвигать среди живущих в стране украинцев идею о возвращении на родину. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте ведомства.
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"Отдел общественной дипломатии Генерального консульства США в Кракове стремится содействовать подробному освещению местными и региональными польскими СМИ возвращения украинских семей из Польши в Украину и их усилий по социальному и физическому восстановлению", — говорится в материале.
На сайте ведомства также отмечается, что польским журналистам, осветившим и продвинувшим историю о возвращении украинца на родину, полагается грант. Участникам семинаров по созданию подобных статей ведомство предлагает оказать финансовую поддержку для развития сферы журналистики, посвященной возвращению из Польши домой украинских беженцев.
Ранее Варшавский университет и Экономико-гуманитарный университет Варшавы провели исследование уровня жизни украинцев в Польше. Согласно результатам исследования, более половины респондентов отметили ухудшение качества жизни после приезда в Польшу.