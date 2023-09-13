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США предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев - РИА Новости, 13.09.2023
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03:54 13.09.2023 (обновлено: 04:00 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/dom-1895991595.html
США предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев
США предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев - РИА Новости, 13.09.2023
США предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев
Посольство США в Польше призвало местные СМИ продвигать среди живущих в стране украинцев идею о возвращении на родину. Об этом свидетельствует документ,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:54
2023-09-13T04:00
польша
краков
в мире
сша
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посольство США в Польше призвало местные СМИ продвигать среди живущих в стране украинцев идею о возвращении на родину. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте ведомства."Отдел общественной дипломатии Генерального консульства США в Кракове стремится содействовать подробному освещению местными и региональными польскими СМИ возвращения украинских семей из Польши в Украину и их усилий по социальному и физическому восстановлению", — говорится в материале.На сайте ведомства также отмечается, что польским журналистам, осветившим и продвинувшим историю о возвращении украинца на родину, полагается грант. Участникам семинаров по созданию подобных статей ведомство предлагает оказать финансовую поддержку для развития сферы журналистики, посвященной возвращению из Польши домой украинских беженцев.Ранее Варшавский университет и Экономико-гуманитарный университет Варшавы провели исследование уровня жизни украинцев в Польше. Согласно результатам исследования, более половины респондентов отметили ухудшение качества жизни после приезда в Польшу.
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польша, краков, в мире, сша, украина
Польша, Краков, В мире, США, Украина
США предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев

Посольство США в Польше попросило СМИ призывать украинцев вернуться домой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посольство США в Польше призвало местные СМИ продвигать среди живущих в стране украинцев идею о возвращении на родину. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте ведомства.
«
"Отдел общественной дипломатии Генерального консульства США в Кракове стремится содействовать подробному освещению местными и региональными польскими СМИ возвращения украинских семей из Польши в Украину и их усилий по социальному и физическому восстановлению", — говорится в материале.
На сайте ведомства также отмечается, что польским журналистам, осветившим и продвинувшим историю о возвращении украинца на родину, полагается грант. Участникам семинаров по созданию подобных статей ведомство предлагает оказать финансовую поддержку для развития сферы журналистики, посвященной возвращению из Польши домой украинских беженцев.
Ранее Варшавский университет и Экономико-гуманитарный университет Варшавы провели исследование уровня жизни украинцев в Польше. Согласно результатам исследования, более половины респондентов отметили ухудшение качества жизни после приезда в Польшу.
Украинские беженцы в центре гуманитарной помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Украинские беженцы в Польше неожиданно взмолили о пощаде
7 июля, 01:40
 
ПольшаКраковВ миреСШАУкраина
 
 
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