https://ria.ru/20230913/dom-1895991595.html

США предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев

США предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев - РИА Новости, 13.09.2023

США предложили Польше необычный способ избавления от украинских беженцев

Посольство США в Польше призвало местные СМИ продвигать среди живущих в стране украинцев идею о возвращении на родину. Об этом свидетельствует документ,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T03:54

2023-09-13T03:54

2023-09-13T04:00

польша

краков

в мире

сша

украина

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посольство США в Польше призвало местные СМИ продвигать среди живущих в стране украинцев идею о возвращении на родину. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте ведомства."Отдел общественной дипломатии Генерального консульства США в Кракове стремится содействовать подробному освещению местными и региональными польскими СМИ возвращения украинских семей из Польши в Украину и их усилий по социальному и физическому восстановлению", — говорится в материале.На сайте ведомства также отмечается, что польским журналистам, осветившим и продвинувшим историю о возвращении украинца на родину, полагается грант. Участникам семинаров по созданию подобных статей ведомство предлагает оказать финансовую поддержку для развития сферы журналистики, посвященной возвращению из Польши домой украинских беженцев.Ранее Варшавский университет и Экономико-гуманитарный университет Варшавы провели исследование уровня жизни украинцев в Польше. Согласно результатам исследования, более половины респондентов отметили ухудшение качества жизни после приезда в Польшу.

https://ria.ru/20230707/bezhentsy-1882701614.html

польша

краков

сша

украина

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польша, краков, в мире, сша, украина