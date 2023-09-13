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МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения по мирному договору - РИА Новости, 13.09.2023
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18:35 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/dogovor-1896187300.html
МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения по мирному договору
МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения по мирному договору - РИА Новости, 13.09.2023
МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения по мирному договору
Ереван получил ответ Баку на армянские предложения по проекту мирного договора, заявил в среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:35
2023-09-13T18:35
армения
арарат мирзоян
никол пашинян
в мире
азербайджан
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Ереван получил ответ Баку на армянские предложения по проекту мирного договора, заявил в среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян. "Вы знаете, что армянская сторона передала азербайджанской стороне пятые по счету предложения по проекту договора об установлении мира и урегулировании отношений. Была наша очередь, и мы это сделали. И буквально вчера мы получили предложения азербайджанской стороны", - сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте По его словам, обсуждения продолжаются, но очных встреч нет. "Есть существенные вопросы, по которым позиции сторон пока далеки", - сказал Мирзоян. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.
https://ria.ru/20230912/karabakh-1895797165.html
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армения, арарат мирзоян, никол пашинян, в мире, азербайджан
Армения, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, В мире, Азербайджан
МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения по мирному договору

МИД Армении подтвердил получение ответа Азербайджана на идеи по мирному договору

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД Армении
Здание МИД Армении - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание МИД Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Ереван получил ответ Баку на армянские предложения по проекту мирного договора, заявил в среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Вы знаете, что армянская сторона передала азербайджанской стороне пятые по счету предложения по проекту договора об установлении мира и урегулировании отношений. Была наша очередь, и мы это сделали. И буквально вчера мы получили предложения азербайджанской стороны", - сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте
По его словам, обсуждения продолжаются, но очных встреч нет. "Есть существенные вопросы, по которым позиции сторон пока далеки", - сказал Мирзоян.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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12 сентября, 12:09
 
АрменияАрарат МирзоянНикол ПашинянВ миреАзербайджан
 
 
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