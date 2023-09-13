https://ria.ru/20230913/dogovor-1896187300.html

МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения по мирному договору

МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения по мирному договору - РИА Новости, 13.09.2023

МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения по мирному договору

Ереван получил ответ Баку на армянские предложения по проекту мирного договора, заявил в среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:35

2023-09-13T18:35

2023-09-13T18:35

армения

арарат мирзоян

никол пашинян

в мире

азербайджан

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Ереван получил ответ Баку на армянские предложения по проекту мирного договора, заявил в среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян. "Вы знаете, что армянская сторона передала азербайджанской стороне пятые по счету предложения по проекту договора об установлении мира и урегулировании отношений. Была наша очередь, и мы это сделали. И буквально вчера мы получили предложения азербайджанской стороны", - сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте По его словам, обсуждения продолжаются, но очных встреч нет. "Есть существенные вопросы, по которым позиции сторон пока далеки", - сказал Мирзоян. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.

https://ria.ru/20230912/karabakh-1895797165.html

армения

азербайджан

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армения, арарат мирзоян, никол пашинян, в мире, азербайджан