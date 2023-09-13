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Разработка мирного договора с Ереваном застопорилась, заявили в Баку - РИА Новости, 13.09.2023
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14:32 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/dogovor-1896109019.html
Разработка мирного договора с Ереваном застопорилась, заявили в Баку
Разработка мирного договора с Ереваном застопорилась, заявили в Баку - РИА Новости, 13.09.2023
Разработка мирного договора с Ереваном застопорилась, заявили в Баку
Переговоры по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном в настоящее время застопорились из-за провокаций со стороны Армении, заявил министр... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:32
2023-09-13T14:32
в мире
армения
азербайджан
джейхун байрамов
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ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Переговоры по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном в настоящее время застопорились из-за провокаций со стороны Армении, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. "К сожалению, на данный момент мы наблюдаем застой в процессе заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И причиной этого являются весьма провокационные заявления и действия Республики Армения, а также представителей марионеточного режима (в Степанакерте - ред.) на территории Азербайджана", - сказал Байрамов на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. В качестве примера провокации глава азербайджанской дипломатии привел выборы, организованные в Карабахе 9 сентября, а также поздравления, адресованные премьер-министром Армении Николом Пашиняном по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости Карабаха. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230912/karabakh-1895797165.html
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в мире, армения, азербайджан, джейхун байрамов
В мире, Армения, Азербайджан, Джейхун Байрамов
Разработка мирного договора с Ереваном застопорилась, заявили в Баку

Байрамов: разработка мирного договора между Ереваном и Баку застопорилась

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Переговоры по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном в настоящее время застопорились из-за провокаций со стороны Армении, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«
"К сожалению, на данный момент мы наблюдаем застой в процессе заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И причиной этого являются весьма провокационные заявления и действия Республики Армения, а также представителей марионеточного режима (в Степанакерте - ред.) на территории Азербайджана", - сказал Байрамов на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
В качестве примера провокации глава азербайджанской дипломатии привел выборы, организованные в Карабахе 9 сентября, а также поздравления, адресованные премьер-министром Армении Николом Пашиняном по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости Карабаха.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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В миреАрменияАзербайджанДжейхун Байрамов
 
 
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