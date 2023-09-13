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В Минздраве рассказали о целях и этапах диспансеризации - РИА Новости, 13.09.2023
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14:41 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/dispanserizatsiya-1896112123.html
В Минздраве рассказали о целях и этапах диспансеризации
В Минздраве рассказали о целях и этапах диспансеризации - РИА Новости, 13.09.2023
В Минздраве рассказали о целях и этапах диспансеризации
Диспансеризация не подразумевает комплексное обследование всего организма человека, она нацелена лишь на раннее выявление четырёх групп наиболее опасных... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:41
2023-09-13T14:41
общество
россия
оксана драпкина (врач)
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Диспансеризация не подразумевает комплексное обследование всего организма человека, она нацелена лишь на раннее выявление четырёх групп наиболее опасных заболеваний, сообщила директор ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, академик РАН профессор Оксана Драпкина. "Предмет скрининга, диспансеризации - это не всё здоровье или нездоровье, это не обследование человека с головы до пят, это раннее выявление заболеваний только четырёх групп: системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет и хронические болезни органов дыхания. Это те заболевания, которые приводят к самой высокой летальности", - сказала Драпкина в ходе выступления на VI Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Также эксперт отметила, что диспансеризация обычно проводится в два этапа, начиная с 18 лет. До 40 лет она проводится раз в три года, с 40 лет она проводится ежегодно. "Диспансеризации первый этап проводится всегда одинаково всем, а второй этап - в зависимости от того, что выявлено на первом этапе", - добавила Драпкина. По её словам, во время диспансеризации также нельзя поставить итоговый диагноз рака, можно лишь зафиксировать подозрение на него. "Во время диспансеризации точного диагноза рака поставлено быть не может - это подозрения, которые затем передаются далее по определенной маршрутной схеме, и уже либо опровергаются, либо подтверждаются", - отметила эксперт.
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общество, россия, оксана драпкина (врач), российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Россия, Оксана Драпкина (врач), Российская академия наук, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали о целях и этапах диспансеризации

Минздрав: диспансеризация помогает выявить заболевания с высокой летальностью

© iStock.com / Vladimir BorovicЛаборант
Лаборант - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© iStock.com / Vladimir Borovic
Лаборант. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Диспансеризация не подразумевает комплексное обследование всего организма человека, она нацелена лишь на раннее выявление четырёх групп наиболее опасных заболеваний, сообщила директор ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, академик РАН профессор Оксана Драпкина.
"Предмет скрининга, диспансеризации - это не всё здоровье или нездоровье, это не обследование человека с головы до пят, это раннее выявление заболеваний только четырёх групп: системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет и хронические болезни органов дыхания. Это те заболевания, которые приводят к самой высокой летальности", - сказала Драпкина в ходе выступления на VI Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
Также эксперт отметила, что диспансеризация обычно проводится в два этапа, начиная с 18 лет. До 40 лет она проводится раз в три года, с 40 лет она проводится ежегодно. "Диспансеризации первый этап проводится всегда одинаково всем, а второй этап - в зависимости от того, что выявлено на первом этапе", - добавила Драпкина.
По её словам, во время диспансеризации также нельзя поставить итоговый диагноз рака, можно лишь зафиксировать подозрение на него.
"Во время диспансеризации точного диагноза рака поставлено быть не может - это подозрения, которые затем передаются далее по определенной маршрутной схеме, и уже либо опровергаются, либо подтверждаются", - отметила эксперт.
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