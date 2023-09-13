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В Подмосковье осудят дилера за попытку продать наркотики
В Подмосковье осудят дилера за попытку продать наркотики - РИА Новости, 13.09.2023
В Подмосковье осудят дилера за попытку продать наркотики
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении дилера, который пытался продать более 9 килограммов кокаина, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:37
2023-09-13T16:37
2023-09-13T16:38
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении дилера, который пытался продать более 9 килограммов кокаина, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. "Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, обвиняемый с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревался продать кокаин в особо крупном размере на территории Московской области и других регионов. Преступная деятельность соучастников была пресечена в марте 2023 года сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 9 килограммов кокаина. Уголовное дело направлено в Клинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва
В Подмосковье осудят дилера за попытку продать наркотики
В Подмосковье осудят наркодилера за попытку продать девять килограммов кокаина