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В Подмосковье осудят дилера за попытку продать наркотики

В Подмосковье осудят дилера за попытку продать наркотики - РИА Новости, 13.09.2023

В Подмосковье осудят дилера за попытку продать наркотики

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении дилера, который пытался продать более 9 килограммов кокаина, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:37

2023-09-13T16:37

2023-09-13T16:38

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении дилера, который пытался продать более 9 килограммов кокаина, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. "Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, обвиняемый с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревался продать кокаин в особо крупном размере на территории Московской области и других регионов. Преступная деятельность соучастников была пресечена в марте 2023 года сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 9 килограммов кокаина. Уголовное дело направлено в Клинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

https://ria.ru/20230830/gashish-1893102587.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва