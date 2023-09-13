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Дети пойдут воевать. Украине предсказали неутешительный исход конфликта
Дети пойдут воевать. Украине предсказали неутешительный исход конфликта - РИА Новости, 13.09.2023
Дети пойдут воевать. Украине предсказали неутешительный исход конфликта
Украинские дети могут отправиться на фронт из-за нехватки личного состава ВСУ. Об этом в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ" рассказал украинский философ РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:55
2023-09-13T05:55
2023-09-13T05:55
украина
федор вениславский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украинские дети могут отправиться на фронт из-за нехватки личного состава ВСУ. Об этом в интервью Youtube-каналу "Александр ШЕЛЕСТ" рассказал украинский философ и политолог Сергей Дацюк."Я вам сказал, если война длинная, пойдут воевать все. В том числе подростки рано или поздно. Потому что так устроена жизнь. Если мы деремся до конца, то мы деремся до конца. И дети тоже на каком-то этапе включаются в войну. Есть страны, которые это продемонстрировали, вы от этого никуда не денетесь", — высказался эксперт.Ранее руководитель пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября в стране начнется постановка женщин-медиков на воинский учет. Однако, уточнил он, их моментальной мобилизации не будет.Член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием ограничат с 1 октября.
https://ria.ru/20230817/deti-1890629680.html
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украина, федор вениславский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Дети пойдут воевать. Украине предсказали неутешительный исход конфликта
Украинский политолог Дацюк: детям Украины рано или поздно придется пойти воевать