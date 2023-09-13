https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896206936.html

Глава Sputnik Молдова прокомментировал выдворение из страны

Глава Sputnik Молдова прокомментировал выдворение из страны - РИА Новости, 13.09.2023

Глава Sputnik Молдова прокомментировал выдворение из страны

Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов заявил РИА Новости, что произошедшее лишь сплотит коллектив, оставшийся работать в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T20:18

2023-09-13T20:18

2023-09-13T20:18

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов заявил РИА Новости, что произошедшее лишь сплотит коллектив, оставшийся работать в стране. "Все сотрудники Sputnik Молдова выразили мне слова поддержки. Я думаю, что произошедшее только объединит, сплотит их, и они будут и дальше работать не хуже, чем раньше", - рассказал Денисов РИА Новости по приезде в Москву. Он добавил, что лозунг Sputnik - "говорить о том, о чем все молчат" - как никогда раньше актуален и послужит вдохновением офису в Кишиневе.

https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896039765.html

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