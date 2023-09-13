https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896206936.html
Глава Sputnik Молдова прокомментировал выдворение из страны
Глава Sputnik Молдова прокомментировал выдворение из страны - РИА Новости, 13.09.2023
Глава Sputnik Молдова прокомментировал выдворение из страны
Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов заявил РИА Новости, что произошедшее лишь сплотит коллектив, оставшийся работать в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:18
2023-09-13T20:18
2023-09-13T20:18
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов заявил РИА Новости, что произошедшее лишь сплотит коллектив, оставшийся работать в стране. "Все сотрудники Sputnik Молдова выразили мне слова поддержки. Я думаю, что произошедшее только объединит, сплотит их, и они будут и дальше работать не хуже, чем раньше", - рассказал Денисов РИА Новости по приезде в Москву. Он добавил, что лозунг Sputnik - "говорить о том, о чем все молчат" - как никогда раньше актуален и послужит вдохновением офису в Кишиневе.
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896039765.html
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в мире, москва, кишинев, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова
Медиавойны, В мире, Москва, Кишинев, Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова
Глава Sputnik Молдова прокомментировал выдворение из страны
Глава Sputnik Молдова Денисов заявил, что его выдворение сплотит коллектив