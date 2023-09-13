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Главе Sputnik Молдова не позволили обжаловать решение о депортации - РИА Новости, 13.09.2023
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Медиавойны
 
18:09 13.09.2023 (обновлено: 20:58 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896181237.html
Главе Sputnik Молдова не позволили обжаловать решение о депортации
Главе Sputnik Молдова не позволили обжаловать решение о депортации - РИА Новости, 13.09.2023
Главе Sputnik Молдова не позволили обжаловать решение о депортации
Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации главе "Sputnik Молдова" Виталию Денисову, по его словам не было времени "даже просто РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:09
2023-09-13T20:58
медиавойны
в мире
молдавия
кишинев
украина
дмитрий киселев
sputnik молдова
высылка главы sputnik молдова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации главе "Sputnik Молдова" Виталию Денисову, по его словам не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы", об этом журналист рассказал в среду. "Подписать решение о выдворении из страны 8-го числа, а вручить его 13-го, когда уже истек срок обжалования и тебе не дают времени даже просто взять деньги, вещи, документы, - это очень плохо характеризует соответствующие службы", - заявил он в комментарии RT. "Я уверен, что они могли это сделать, если они приходят в 7 часов утра по адресу проживания, то наверное у них есть номера телефонов, адреса электронной почты, более того я все это указывал в документах", - добавил он. По словам Денисова, ситуация вокруг его депортации из Молдавии не повлияет на работу "Sputnik Молдова", и "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше". Он не исключил возможность подачи обращения в Европейский суд по правам человека, отметив, что "Молдавия проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ". Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений. В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896153650.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, дмитрий киселев, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, глава sputnik молдова виталий денисов
Медиавойны, В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Дмитрий Киселев, Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Главе Sputnik Молдова не позволили обжаловать решение о депортации

Кишинев не дал главе Sputnik Молдова Денисову обжаловать решение о депортации

© Sputnik / Наталья АйриянВиталий Денисов
Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Виталий Денисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации главе "Sputnik Молдова" Виталию Денисову, по его словам не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы", об этом журналист рассказал в среду.
"Подписать решение о выдворении из страны 8-го числа, а вручить его 13-го, когда уже истек срок обжалования и тебе не дают времени даже просто взять деньги, вещи, документы, - это очень плохо характеризует соответствующие службы", - заявил он в комментарии RT.
Кишинев, Молдавия - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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"Я уверен, что они могли это сделать, если они приходят в 7 часов утра по адресу проживания, то наверное у них есть номера телефонов, адреса электронной почты, более того я все это указывал в документах", - добавил он.
По словам Денисова, ситуация вокруг его депортации из Молдавии не повлияет на работу "Sputnik Молдова", и "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше". Он не исключил возможность подачи обращения в Европейский суд по правам человека, отметив, что "Молдавия проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ".
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.
Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
Sputnik Молдова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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МедиавойныВ миреМолдавияКишиневУкраинаДмитрий КиселевSputnik МолдоваВысылка главы Sputnik МолдоваГлава Sputnik Молдова Виталий Денисов
 
 
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