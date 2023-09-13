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Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя - РИА Новости, 13.09.2023
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
 
11:55 13.09.2023 (обновлено: 20:24 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896064176.html
Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя
Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя - РИА Новости, 13.09.2023
Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя
Решение Кишинева депортировать руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова — это зачистка внутреннего информационного поля, заявила официальный представитель... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:55
2023-09-13T20:24
медиавойны
молдавия
sputnik молдова
высылка главы sputnik молдова
мария захарова
в мире
глава sputnik молдова виталий денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Решение Кишинева депортировать руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова — это зачистка внутреннего информационного поля, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. &quot;Это &lt;...&gt; же не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию &quot;демократия&quot;. Они не понимают, что это такое, что такое свобода слова, права журналистов&quot;, — подчеркнула дипломат.Захарова уточнила, что в связи с депортацией в МИД вызвали временного поверенного в делах Молдавии в России.Сегодня утром Денисов сообщил, что, когда он спал, к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, попросили собраться и ехать с ними. В машине ему вручили копию решения о том, что Денисов представляет угрозу национальной безопасности Молдавии и должен покинуть страну без права въезда в течение десяти лет.Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896039765.html
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молдавия, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, мария захарова, в мире, глава sputnik молдова виталий денисов
Медиавойны, Молдавия, Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова, Мария Захарова, В мире, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя

Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова Денисова зачисткой инфополя

© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Решение Кишинева депортировать руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова — это зачистка внутреннего информационного поля, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«

"Это <...> же не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию "демократия". Они не понимают, что это такое, что такое свобода слова, права журналистов", — подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что в связи с депортацией в МИД вызвали временного поверенного в делах Молдавии в России.
Сегодня утром Денисов сообщил, что, когда он спал, к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, попросили собраться и ехать с ними. В машине ему вручили копию решения о том, что Денисов представляет угрозу национальной безопасности Молдавии и должен покинуть страну без права въезда в течение десяти лет.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова
Вчера, 10:34
Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
Молдавская оппозиция в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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23 августа, 14:35
 
МедиавойныМолдавияSputnik МолдоваВысылка главы Sputnik МолдоваМария ЗахароваВ миреГлава Sputnik Молдова Виталий Денисов
 
 
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