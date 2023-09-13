https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896064176.html

Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя

Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя - РИА Новости, 13.09.2023

Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя

Решение Кишинева депортировать руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова — это зачистка внутреннего информационного поля, заявила официальный представитель... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:55

2023-09-13T11:55

2023-09-13T20:24

медиавойны

молдавия

sputnik молдова

высылка главы sputnik молдова

мария захарова

в мире

глава sputnik молдова виталий денисов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896016051_0:136:2686:1647_1920x0_80_0_0_2652a8d27b5a9886ef5b0b6e3dd4591b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Решение Кишинева депортировать руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова — это зачистка внутреннего информационного поля, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. "Это <...> же не единичная акция, а очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию "демократия". Они не понимают, что это такое, что такое свобода слова, права журналистов", — подчеркнула дипломат.Захарова уточнила, что в связи с депортацией в МИД вызвали временного поверенного в делах Молдавии в России.Сегодня утром Денисов сообщил, что, когда он спал, к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, попросили собраться и ехать с ними. В машине ему вручили копию решения о том, что Денисов представляет угрозу национальной безопасности Молдавии и должен покинуть страну без права въезда в течение десяти лет.Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896039765.html

https://ria.ru/20230823/podpisi-1891754196.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, мария захарова, в мире, глава sputnik молдова виталий денисов