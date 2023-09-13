https://ria.ru/20230913/dens-1896098725.html
Лада Дэнс раскрыла подробности участия в шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ
Лада Дэнс раскрыла подробности участия в шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ - РИА Новости, 13.09.2023
Лада Дэнс раскрыла подробности участия в шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ
Певица Лада Дэнс рассказала о предстоящем музыкальном поединке с группой RASA во втором сезоне шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:21
2023-09-13T15:21
2023-09-13T16:34
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Певица Лада Дэнс рассказала о предстоящем музыкальном поединке с группой RASA во втором сезоне шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ. Говоря о своих соперниках, звезда 90-х провела параллель с собой. "Мне кажется, мы очень одинаковые по энергиям. RASA – шикарные, стильные, очень профессиональные, дотошные, прямо как я. До всех мелочей докапываются, что в музыке, что во внешнем виде, у них классный балет", – прокомментировала знаменитость. Артистка, которая в начале августа попала в серьезное ДТП, также рассказала, как ей дались съемки после полученных травм. По словам Лады Дэнс, ей помогает "закаленный" характер. "В "Битве поколений" на МУЗ-ТВ как смогла, так и двигалась. Не первый опыт в моей в жизни, когда у меня нога не работала. Я взяла себя в руки, вспомнила, как когда-то на лыжах теряла ногу полностью. Такой я боец закаленный, можно так сказать", – прокомментировала знаменитость. Новый сезон "Битвы поколений" выйдет на МУЗ-ТВ 23 сентября. В предстоящих выпусках в поединках встретятся звезды из разных поколений. Вместе с Ладой Дэнс и RASA зрители также увидят Наташу Королеву, Клаву Коку, Стаса Михайлова, DABRO, Владимира Преснякова, Люсу Чеботину, Uma2rman и многих других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, лада дэнс, наташа королева (наталия порывай), клава кока, rasa, муз-тв (телеканал)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Лада Дэнс, Наташа Королева (Наталия Порывай), Клава Кока, RASA, Муз-ТВ (телеканал)
Лада Дэнс раскрыла подробности участия в шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ
Певица Лада Дэнс рассказала о предстоящем поединке с RASA в "Битве поколений"
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Певица Лада Дэнс рассказала о предстоящем музыкальном поединке с группой RASA во втором сезоне шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ.
Говоря о своих соперниках, звезда 90-х провела параллель с собой.
«
"Мне кажется, мы очень одинаковые по энергиям. RASA – шикарные, стильные, очень профессиональные, дотошные, прямо как я. До всех мелочей докапываются, что в музыке, что во внешнем виде, у них классный балет", – прокомментировала знаменитость.
Артистка, которая в начале августа попала в серьезное ДТП, также рассказала, как ей дались съемки после полученных травм. По словам Лады Дэнс, ей помогает "закаленный" характер.
«
"В "Битве поколений" на МУЗ-ТВ как смогла, так и двигалась. Не первый опыт в моей в жизни, когда у меня нога не работала. Я взяла себя в руки, вспомнила, как когда-то на лыжах теряла ногу полностью. Такой я боец закаленный, можно так сказать", – прокомментировала знаменитость.
Новый сезон "Битвы поколений" выйдет на МУЗ-ТВ 23 сентября.
В предстоящих выпусках в поединках встретятся звезды из разных поколений.
Вместе с Ладой Дэнс и RASA зрители также увидят Наташу Королеву, Клаву Коку, Стаса Михайлова, DABRO, Владимира Преснякова, Люсу Чеботину, Uma2rman и многих других.
Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после страшной аварии