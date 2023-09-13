https://ria.ru/20230913/dens-1896098725.html

Лада Дэнс раскрыла подробности участия в шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ

Лада Дэнс раскрыла подробности участия в шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ - РИА Новости, 13.09.2023

Лада Дэнс раскрыла подробности участия в шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ

Певица Лада Дэнс рассказала о предстоящем музыкальном поединке с группой RASA во втором сезоне шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:21

2023-09-13T15:21

2023-09-13T16:34

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Певица Лада Дэнс рассказала о предстоящем музыкальном поединке с группой RASA во втором сезоне шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ. Говоря о своих соперниках, звезда 90-х провела параллель с собой. "Мне кажется, мы очень одинаковые по энергиям. RASA – шикарные, стильные, очень профессиональные, дотошные, прямо как я. До всех мелочей докапываются, что в музыке, что во внешнем виде, у них классный балет", – прокомментировала знаменитость. Артистка, которая в начале августа попала в серьезное ДТП, также рассказала, как ей дались съемки после полученных травм. По словам Лады Дэнс, ей помогает "закаленный" характер. "В "Битве поколений" на МУЗ-ТВ как смогла, так и двигалась. Не первый опыт в моей в жизни, когда у меня нога не работала. Я взяла себя в руки, вспомнила, как когда-то на лыжах теряла ногу полностью. Такой я боец закаленный, можно так сказать", – прокомментировала знаменитость. Новый сезон "Битвы поколений" выйдет на МУЗ-ТВ 23 сентября. В предстоящих выпусках в поединках встретятся звезды из разных поколений. Вместе с Ладой Дэнс и RASA зрители также увидят Наташу Королеву, Клаву Коку, Стаса Михайлова, DABRO, Владимира Преснякова, Люсу Чеботину, Uma2rman и многих других.

https://ria.ru/20230911/dens-1895649478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, лада дэнс, наташа королева (наталия порывай), клава кока, rasa, муз-тв (телеканал)