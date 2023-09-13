Соцпартия Молдавии осудила депортацию руководителя Sputnik Молдова Денисова
Соцпартия Молдавии назвала высылку главы Sputnik Молдова Денисова беззаконием
© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова нарушает права человека и принципы демократии в угоду Западу, считают в молдавской оппозиционной Партии социалистов.
Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
"Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает беззаконную депортацию директора агентства Sputnik Moldova Виталия Денисова. Преступный режим (президента - ред.) Санду попрал все мыслимые и немыслимые представления о демократии, правах человека, свободе СМИ. Пытаясь во всем угодить западным хозяевам, нынешний режим позорит и унижает Молдавию на международной арене", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале партии.
Социалисты отмечают, что у Денисова были все необходимые разрешения для работы в Молдавии.
"Выдворить человека без объяснения причин, не дав ему собрать вещи - так может поступить только преступный, садистский, бесчеловечный режим. Партия социалистов проявляет солидарность с журналистами из агентства Sputnik Moldova, равно как со всеми сотрудниками СМИ, правозащитниками и простыми людьми, пострадавшими от действий преступного режима Санду", - подчеркнули в Соцпартии.
В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.
Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.