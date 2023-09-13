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Соцпартия Молдавии осудила депортацию руководителя Sputnik Молдова Денисова - РИА Новости, 13.09.2023
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13:17 13.09.2023 (обновлено: 20:24 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/denisov-1896088886.html
Соцпартия Молдавии осудила депортацию руководителя Sputnik Молдова Денисова
Соцпартия Молдавии осудила депортацию руководителя Sputnik Молдова Денисова - РИА Новости, 13.09.2023
Соцпартия Молдавии осудила депортацию руководителя Sputnik Молдова Денисова
Решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова нарушает права человека и принципы демократии в угоду Западу, считают в молдавской оппозиционной РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:17
2023-09-13T20:24
высылка главы sputnik молдова
майя санду
молдавия
в мире
глава sputnik молдова виталий денисов
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова нарушает права человека и принципы демократии в угоду Западу, считают в молдавской оппозиционной Партии социалистов. Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает беззаконную депортацию директора агентства Sputnik Moldova Виталия Денисова. Преступный режим (президента - ред.) Санду попрал все мыслимые и немыслимые представления о демократии, правах человека, свободе СМИ. Пытаясь во всем угодить западным хозяевам, нынешний режим позорит и унижает Молдавию на международной арене", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале партии. Социалисты отмечают, что у Денисова были все необходимые разрешения для работы в Молдавии. "Выдворить человека без объяснения причин, не дав ему собрать вещи - так может поступить только преступный, садистский, бесчеловечный режим. Партия социалистов проявляет солидарность с журналистами из агентства Sputnik Moldova, равно как со всеми сотрудниками СМИ, правозащитниками и простыми людьми, пострадавшими от действий преступного режима Санду", - подчеркнули в Соцпартии. В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896066493.html
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высылка главы sputnik молдова, майя санду, молдавия, в мире, глава sputnik молдова виталий денисов
Высылка главы Sputnik Молдова, Майя Санду, Молдавия, В мире, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Соцпартия Молдавии осудила депортацию руководителя Sputnik Молдова Денисова

Соцпартия Молдавии назвала высылку главы Sputnik Молдова Денисова беззаконием

© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова нарушает права человека и принципы демократии в угоду Западу, считают в молдавской оппозиционной Партии социалистов.
Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
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"Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает беззаконную депортацию директора агентства Sputnik Moldova Виталия Денисова. Преступный режим (президента - ред.) Санду попрал все мыслимые и немыслимые представления о демократии, правах человека, свободе СМИ. Пытаясь во всем угодить западным хозяевам, нынешний режим позорит и унижает Молдавию на международной арене", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале партии.
Социалисты отмечают, что у Денисова были все необходимые разрешения для работы в Молдавии.
"Выдворить человека без объяснения причин, не дав ему собрать вещи - так может поступить только преступный, садистский, бесчеловечный режим. Партия социалистов проявляет солидарность с журналистами из агентства Sputnik Moldova, равно как со всеми сотрудниками СМИ, правозащитниками и простыми людьми, пострадавшими от действий преступного режима Санду", - подчеркнули в Соцпартии.
В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.
Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.
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Высылка главы Sputnik МолдоваМайя СандуМолдавияВ миреГлава Sputnik Молдова Виталий Денисов
 
 
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