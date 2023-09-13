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Эксперт прокомментировал депортацию главы Sputnik Молдова Денисова - РИА Новости, 13.09.2023
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
 
10:52 13.09.2023 (обновлено: 10:57 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/denisov-1896046984.html
Эксперт прокомментировал депортацию главы Sputnik Молдова Денисова
Эксперт прокомментировал депортацию главы Sputnik Молдова Денисова - РИА Новости, 13.09.2023
Эксперт прокомментировал депортацию главы Sputnik Молдова Денисова
Русофобия властей Молдавии приобрела параноидальную форму, их действия вышли за рамки здравого смысла, заявил РИА Новости молдавский политолог, главный редактор РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:52
2023-09-13T10:57
высылка главы sputnik молдова
sputnik молдова
майя санду
молдавия
россия
медиавойны
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Русофобия властей Молдавии приобрела параноидальную форму, их действия вышли за рамки здравого смысла, заявил РИА Новости молдавский политолог, главный редактор онлайн-журнала Traditia.md Виктор Жосу, комментируя депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Русофобия молдавской власти имени Майи Санду (президент Молдавии – ред.) приобрела параноидальную форму. Даже если учесть наличие пресловутой методички от так называемого обкома, надо все-таки оставаться в рамках здравого смысла. Увы, нынешнее молдавское руководство давно вышло за эти рамки и продолжает стремительно от них удаляться", - сказал Жосу. Ранее по решению властей Молдавии были высланы 45 сотрудников посольства РФ. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230911/opros-1895558900.html
https://ria.ru/20230907/shpionazh-1894850149.html
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высылка главы sputnik молдова, sputnik молдова, майя санду, молдавия, россия
Высылка главы Sputnik Молдова, Sputnik Молдова, Майя Санду, Молдавия, Россия, Медиавойны
Эксперт прокомментировал депортацию главы Sputnik Молдова Денисова

Политолог Жосу: русофобия властей Молдавии приобрела параноидальную форму

© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Русофобия властей Молдавии приобрела параноидальную форму, их действия вышли за рамки здравого смысла, заявил РИА Новости молдавский политолог, главный редактор онлайн-журнала Traditia.md Виктор Жосу, комментируя депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.
В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
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"Русофобия молдавской власти имени Майи Санду (президент Молдавии – ред.) приобрела параноидальную форму. Даже если учесть наличие пресловутой методички от так называемого обкома, надо все-таки оставаться в рамках здравого смысла. Увы, нынешнее молдавское руководство давно вышло за эти рамки и продолжает стремительно от них удаляться", - сказал Жосу.
Ранее по решению властей Молдавии были высланы 45 сотрудников посольства РФ. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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МедиавойныВысылка главы Sputnik МолдоваSputnik МолдоваМайя СандуМолдавияРоссия
 
 
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