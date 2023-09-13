Эксперт прокомментировал депортацию главы Sputnik Молдова Денисова
Политолог Жосу: русофобия властей Молдавии приобрела параноидальную форму
© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Русофобия властей Молдавии приобрела параноидальную форму, их действия вышли за рамки здравого смысла, заявил РИА Новости молдавский политолог, главный редактор онлайн-журнала Traditia.md Виктор Жосу, комментируя депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.
В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
"Русофобия молдавской власти имени Майи Санду (президент Молдавии – ред.) приобрела параноидальную форму. Даже если учесть наличие пресловутой методички от так называемого обкома, надо все-таки оставаться в рамках здравого смысла. Увы, нынешнее молдавское руководство давно вышло за эти рамки и продолжает стремительно от них удаляться", - сказал Жосу.
Ранее по решению властей Молдавии были высланы 45 сотрудников посольства РФ. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.