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Глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии - РИА Новости, 13.09.2023
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09:02 13.09.2023 (обновлено: 10:26 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/denisov-1896016992.html
Глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии
Глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии - РИА Новости, 13.09.2023
Глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что получил 10-летний запрет на въезд в республику, поскольку якобы представляет угрозу для... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:02
2023-09-13T10:26
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что получил 10-летний запрет на въезд в республику, поскольку якобы представляет угрозу для национальной безопасности.Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну."Я утром спал, мне позвонили в дверь, открыл - там сотрудники миграционной службы, представились, показали документы, попросили собраться и проехать с ними. По пути в машине мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республике Молдова, что мне запрещен въезд в страну на 10 лет", - заявил Денисов.По его словам, сейчас он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы.Денисов сообщил РИА новости, что власти Молдавии обращались с ним достаточно корректно, но не дали собраться и отвезли в аэропорт."Мне не дали собраться, хотя со мной обращались достаточно корректно и вежливо. В документе о запрете на въезд что-то было написано про информационную деятельность и так далее", - комментирует Денисов решение властей.
https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html
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молдавия, sputnik молдова, медиа - общество, высылка главы sputnik молдова
Молдавия, Sputnik Молдова, Медиа - Общество, Высылка главы Sputnik Молдова
Глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии

Главу Sputnik Молдова Денисова высылают из Молдавии как угрозу нацбезопасности

© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что получил 10-летний запрет на въезд в республику, поскольку якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова
08:30
«
"Я утром спал, мне позвонили в дверь, открыл - там сотрудники миграционной службы, представились, показали документы, попросили собраться и проехать с ними. По пути в машине мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республике Молдова, что мне запрещен въезд в страну на 10 лет", - заявил Денисов.
По его словам, сейчас он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы.
Денисов сообщил РИА новости, что власти Молдавии обращались с ним достаточно корректно, но не дали собраться и отвезли в аэропорт.
«
"Мне не дали собраться, хотя со мной обращались достаточно корректно и вежливо. В документе о запрете на въезд что-то было написано про информационную деятельность и так далее", - комментирует Денисов решение властей.
Ашот Геворкян - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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