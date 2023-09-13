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СК России возбудил уголовное дело против сотрудника МВД ЛНР
СК России возбудил уголовное дело против сотрудника МВД ЛНР - РИА Новости, 13.09.2023
СК России возбудил уголовное дело против сотрудника МВД ЛНР
СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудника уголовного розыска МВД ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ Елена Марковская. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:28
2023-09-13T20:28
2023-09-13T20:28
происшествия
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луганская народная республика
луганск
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мвд лнр
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудника уголовного розыска МВД ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ Елена Марковская. "В республиканской столице возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника уголовного розыска. Следственными органами СУСК Российской Федерации по Луганской Народной Республике по материалам УФСБ России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска Ленинского РУВД МВД ЛНР", - сообщила Марковская. По ее словам, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с угрозой применения насилия). "Следствием установлено, что в январе текущего года должностное лицо правоохранительного органа, обладая властными и распорядительными полномочиями, прибыл к зданию на улице Оборонной в городе Луганске. Фигурант, угрожая табельным оружием, пытался склонить мужчину, располагавшего информацией о краже имущества, к изменению ранее данных им показаний", - сообщила Марковская. По ее словам, в настоящее время злоумышленник задержан, по месту его жительства проведены обыски. Следователь второго отдела по расследованию особо важных продолжает сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
https://ria.ru/20230912/napryazhenie-1895728917.html
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происшествия, россия, луганская народная республика, луганск, следственный комитет россии (ск рф), мвд лнр
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Луганск, Следственный комитет России (СК РФ), МВД ЛНР
СК России возбудил уголовное дело против сотрудника МВД ЛНР
СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудника розыска МВД ЛНР