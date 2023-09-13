https://ria.ru/20230913/chernigov-1896169376.html
Власти Чернигова запретили использовать русский язык на вывесках
Власти Чернигова запретили использовать русский язык на вывесках - РИА Новости, 13.09.2023
Власти Чернигова запретили использовать русский язык на вывесках
Черниговская городская военная администрация полностью запретила использование русского языка на вывесках, информационных табличках и наружной рекламе, сообщил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:28
2023-09-13T17:28
2023-09-13T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чернигов
тарас креминь
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Черниговская городская военная администрация полностью запретила использование русского языка на вывесках, информационных табличках и наружной рекламе, сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь. "В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в Чернигове запрещено использовать язык… Российской Федерации на любых вывесках, информационных табличках и наружной рекламе, а также принимаются меры по недопущению нарушений языкового закона", - написал Креминь в социальной сети Facebook*. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230909/ukraina-1894943554.html
https://ria.ru/20230801/lvov-1887602613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чернигов, тарас креминь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чернигов, Тарас Креминь
Власти Чернигова запретили использовать русский язык на вывесках
Омбудсмен Креминь: в Чернигове запретили использовать русский язык на вывесках
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Черниговская городская военная администрация полностью запретила использование русского языка на вывесках, информационных табличках и наружной рекламе, сообщил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.
«
"В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в Чернигове запрещено использовать язык… Российской Федерации на любых вывесках, информационных табличках и наружной рекламе, а также принимаются меры по недопущению нарушений языкового закона", - написал Креминь в социальной сети Facebook*.
Шансов не остается. Киев начал новый этап украинизации
Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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