https://ria.ru/20230913/buryaty-1895995726.html

Глава Бурятии рассказал о подвигах земляков на СВО

Глава Бурятии рассказал о подвигах земляков на СВО - РИА Новости, 13.09.2023

Глава Бурятии рассказал о подвигах земляков на СВО

В Бурятии десять участников спецоперации получили награды Героев России, но есть и не известные стране герои, которые в последние минуты жизни прикрывали... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:28

2023-09-13T05:28

2023-09-13T05:28

специальная военная операция на украине

россия

владивосток

алексей цыденов

дальневосточный федеральный университет

республика бурятия

вэф-2023

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. В Бурятии десять участников спецоперации получили награды Героев России, но есть и не известные стране герои, которые в последние минуты жизни прикрывали отходящих сослуживцев или вызывали огонь на себя, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что в Бурятии, помимо 10 Героев России, очень много награжденных орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью Суворова и другими. "Но и те, кто без наград, я с ребятами же общаюсь, многие рассказывают случаи, которые происходили, когда ребята наград не получили, но подвиги по-настоящему геройские. Когда один раненный остается, прикрывает своих, говорит: "Ребята, идите, я один останусь. Все, ходить не могу уже, остаюсь прикрывать". И остается до конца, к сожалению, не выходит больше или огонь на себя вызывает. Такие случаи не единичны - это, когда "огонь – на меня" - их немало", - рассказал Цыденов. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895039579.html

россия

владивосток

республика бурятия

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россия, владивосток, алексей цыденов, дальневосточный федеральный университет, республика бурятия, вэф-2023, общество