https://ria.ru/20230913/bulimiya-1896053686.html

"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия

"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия - РИА Новости, 13.09.2023

"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия

В чем причины возникновения булимии и что именно относят к этому расстройству пищевого повеления. Почему пройти пять километров после плотного обеда - нормально, а постоянно пить чай для похудения - уже тревожно. Можно ли советовать близким обратиться к врачу и как это сделать так, чтобы услышали.

2023-09-13T12:00

2023-09-13T12:00

2023-09-13T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия В чем причины возникновения булимии и что именно относят к этому расстройству пищевого повеления. Почему пройти пять километров после плотного обеда - нормально, а постоянно пить чай для похудения - уже тревожно. Можно ли советовать близким обратиться к врачу и как это сделать так, чтобы услышали. audio/mpeg

"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия В чем причины возникновения булимии и что именно относят к этому расстройству пищевого повеления. Почему пройти пять километров после плотного обеда - нормально, а постоянно пить чай для похудения - уже тревожно. Можно ли советовать близким обратиться к врачу и как это сделать так, чтобы услышали. audio/mpeg

Что делать родственникам пациента и какова вероятность возвращения РПП - рассказывает клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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