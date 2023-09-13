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"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия - РИА Новости, 13.09.2023
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12:00 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/bulimiya-1896053686.html
"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия
"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия - РИА Новости, 13.09.2023
"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия
В чем причины возникновения булимии и что именно относят к этому расстройству пищевого повеления. Почему пройти пять километров после плотного обеда - нормально, а постоянно пить чай для похудения - уже тревожно. Можно ли советовать близким обратиться к врачу и как это сделать так, чтобы услышали.
2023-09-13T12:00
2023-09-13T12:00
правда тела
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"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия
В чем причины возникновения булимии и что именно относят к этому расстройству пищевого повеления. Почему пройти пять километров после плотного обеда - нормально, а постоянно пить чай для похудения - уже тревожно. Можно ли советовать близким обратиться к врачу и как это сделать так, чтобы услышали.
audio/mpeg
"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия
В чем причины возникновения булимии и что именно относят к этому расстройству пищевого повеления. Почему пройти пять километров после плотного обеда - нормально, а постоянно пить чай для похудения - уже тревожно. Можно ли советовать близким обратиться к врачу и как это сделать так, чтобы услышали.
audio/mpeg
Что делать родственникам пациента и какова вероятность возвращения РПП - рассказывает клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
Правда тела

"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия

Правда тела
"Правда тела". Переедание, стыд и жесткие диеты - что такое булимия
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В чем причины возникновения булимии и что именно относят к этому расстройству пищевого повеления. Почему пройти пять километров после плотного обеда - нормально, а постоянно пить чай для похудения - уже тревожно. Можно ли советовать близким обратиться к врачу и как это сделать так, чтобы услышали.
Что делать родственникам пациента и какова вероятность возвращения РПП - рассказывает клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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