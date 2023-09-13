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"Ненавижу". Британцы пожаловались на украинских военных - РИА Новости, 13.09.2023
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00:50 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/britantsy-1895983233.html
"Ненавижу". Британцы пожаловались на украинских военных
"Ненавижу". Британцы пожаловались на украинских военных - РИА Новости, 13.09.2023
"Ненавижу". Британцы пожаловались на украинских военных
Британцы пожаловались на шум с полигона, на котором тренируются украинские военные. Об этом говорится в статье обозревателя Times Джорджа Гриллса. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T00:50
2023-09-13T00:50
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Британцы пожаловались на шум с полигона, на котором тренируются украинские военные. Об этом говорится в статье обозревателя Times Джорджа Гриллса.Жители города Лидд обратились в городской совет с требованием принять меры из-за взрывов и дыма с полигона Lydd Ranges, где обучаются солдаты ВСУ, сообщил журналист."Я предлагаю закрыть ее (военную базу. — Прим. Ред.). Взрывы действительно очень шумные… Я ненавижу жить здесь", — заявил Алан Смарт.Британец пожаловался, что из-за стрельб у него вибрирует весь дом и дребезжат стекла.Министерство обороны Великобритании согласилось сократить количество учений на треть. Командующий базой подполковник Марк Пауэлл заявил, что хочет сохранить хорошие отношения с "добрыми жителями Лидда".В конце июля газета Express со ссылкой на источники сообщила, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888556464.html
https://ria.ru/20230715/velikobritaniya-1884397658.html
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в мире, великобритания, вооруженные силы украины, украина
В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Украина
"Ненавижу". Британцы пожаловались на украинских военных

Times: британцы предложили закрыть полигон Lydd Ranges, где обучают бойцов ВСУ

© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Британцы пожаловались на шум с полигона, на котором тренируются украинские военные. Об этом говорится в статье обозревателя Times Джорджа Гриллса.
Жители города Лидд обратились в городской совет с требованием принять меры из-за взрывов и дыма с полигона Lydd Ranges, где обучаются солдаты ВСУ, сообщил журналист.
"Я предлагаю закрыть ее (военную базу. — Прим. Ред.). Взрывы действительно очень шумные… Я ненавижу жить здесь", — заявил Алан Смарт.
Британец пожаловался, что из-за стрельб у него вибрирует весь дом и дребезжат стекла.
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Министерство обороны Великобритании согласилось сократить количество учений на треть. Командующий базой подполковник Марк Пауэлл заявил, что хочет сохранить хорошие отношения с "добрыми жителями Лидда".
В конце июля газета Express со ссылкой на источники сообщила, что более двух тысяч украинских спецназовцев проходят военную подготовку в Великобритании для их дальнейшего участия в конфликте.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреВеликобританияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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