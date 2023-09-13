Рейтинг@Mail.ru
Бразилия допустила, что откажется от членства в МУС - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 13.09.2023 (обновлено: 21:09 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/braziliya-1896206018.html
Бразилия допустила, что откажется от членства в МУС
Бразилия допустила, что откажется от членства в МУС - РИА Новости, 13.09.2023
Бразилия допустила, что откажется от членства в МУС
Правительство Бразилии может пересмотреть соглашение о присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), поскольку в нем не участвуют многие... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:12
2023-09-13T21:09
в мире
бразилия
сша
китай
международный уголовный суд
мария львова-белова
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
МЕХИКО, 13 сен — РИА Новости. Правительство Бразилии может пересмотреть соглашение о присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), поскольку в нем не участвуют многие государства, заявил глава Министерства юстиции страны Флавио Дино, чьи слова приводит портал G1.&quot;(Римский статут. — Прим. ред.) Международного уголовного суда был ратифицирован в бразильском законодательстве, однако многие страны мира, в том числе самые влиятельные, этого не сделали. Президент Лула (да Силва. — Прим. ред.) правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором одни страны присоединились юрисдикции МУС, а другие — нет, например, США, Китай и другие&quot;, — отметил министр перед слушаниями в сенате.Дино подчеркнул, что равенство между странами в применении этого инструмента отсутствует.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.Ордер МУС против российского руководстваДосудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
https://ria.ru/20230530/briks-1875048361.html
https://ria.ru/20230905/statut-1894310199.html
бразилия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сша, китай, международный уголовный суд, мария львова-белова, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Бразилия, США, Китай, Международный уголовный суд, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Бразилия допустила, что откажется от членства в МУС

Глава Минюста Дино: Бразилия может отказаться от членства в МУС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 13 сен — РИА Новости. Правительство Бразилии может пересмотреть соглашение о присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), поскольку в нем не участвуют многие государства, заявил глава Министерства юстиции страны Флавио Дино, чьи слова приводит портал G1.
«

"(Римский статут. — Прим. ред.) Международного уголовного суда был ратифицирован в бразильском законодательстве, однако многие страны мира, в том числе самые влиятельные, этого не сделали. Президент Лула (да Силва. — Прим. ред.) правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором одни страны присоединились юрисдикции МУС, а другие — нет, например, США, Китай и другие", — отметил министр перед слушаниями в сенате.

Дино подчеркнул, что равенство между странами в применении этого инструмента отсутствует.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В Кремле рассчитывают, что в БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС
30 мая, 13:07

Ордер МУС против российского руководства

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС
5 сентября, 15:22
 
В миреБразилияСШАКитайМеждународный уголовный судМария Львова-БеловаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала