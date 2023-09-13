Бразилия допустила, что откажется от членства в МУС
Глава Минюста Дино: Бразилия может отказаться от членства в МУС
Флаг Бразилии. Архивное фото
МЕХИКО, 13 сен — РИА Новости. Правительство Бразилии может пересмотреть соглашение о присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), поскольку в нем не участвуют многие государства, заявил глава Министерства юстиции страны Флавио Дино, чьи слова приводит портал G1.
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"(Римский статут. — Прим. ред.) Международного уголовного суда был ратифицирован в бразильском законодательстве, однако многие страны мира, в том числе самые влиятельные, этого не сделали. Президент Лула (да Силва. — Прим. ред.) правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором одни страны присоединились юрисдикции МУС, а другие — нет, например, США, Китай и другие", — отметил министр перед слушаниями в сенате.
Дино подчеркнул, что равенство между странами в применении этого инструмента отсутствует.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Ордер МУС против российского руководства
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.