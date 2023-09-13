https://ria.ru/20230913/bpla-1896029177.html

Абрамченко рассказала о применении БПЛА в сельском хозяйстве

Абрамченко рассказала о применении БПЛА в сельском хозяйстве - РИА Новости, 13.09.2023

Абрамченко рассказала о применении БПЛА в сельском хозяйстве

Беспилотники будут системно применяться в рамках нового нацпроекта в сельском хозяйстве, для мониторинга лесных пожаров, объектов обращения с отходами и... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:44

2023-09-13T09:44

2023-09-13T09:44

россия

виктория абрамченко

андрей белоусов

технологии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Беспилотники будут системно применяться в рамках нового нацпроекта в сельском хозяйстве, для мониторинга лесных пожаров, объектов обращения с отходами и состояния недр с 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в Telegram-канале. "В новый национальный проект вошло практическое применение беспилотных авиационных систем в сельском и лесном хозяйстве, в области обращения с ТКО и осуществлении надзорных полномочий", - сообщила Абрамченко.По её словам, с 2024 года беспилотники будут системно применяться для мониторинга лесных пожаров, наблюдения за особо охраняемыми природными территориями, объектами обращения с отходами, состоянием водных объектов, недр и контроля за соблюдением лицензионных требований. Кроме того, применение дронов в сельском хозяйстве позволит контролировать внесение пестицидов и агрохимикатов и следить за ущербом от неблагоприятных погодных условий. "Попросили председателя правительства дополнительно поручить нам внести изменения в законодательство в целях безусловного, автоматического применения данных с БАС в качестве доказательной базы при обнаружении различных нарушений - от земельного до природоохранного законодательства", - добавила вице-премьер. Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что национальный проект "Беспилотные авиационные системы" будет запущен в 2024 году.

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

https://ria.ru/20230912/bespilotniki-1895858633.html

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россия, виктория абрамченко, андрей белоусов, технологии