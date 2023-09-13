https://ria.ru/20230913/blokada-1896141513.html

В Крыму назвали примерный размер ущерба от водной блокады

В Крыму назвали примерный размер ущерба от водной блокады - РИА Новости, 13.09.2023

В Крыму назвали примерный размер ущерба от водной блокады

Общий ущерб от водной блокады Крыма, устроенной Украиной, может превысить 2 триллиона рублей, написал в своем Telegram-канале глава крымского парламента... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:07

2023-09-13T16:07

2023-09-13T16:07

украина

киев

россия

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Общий ущерб от водной блокады Крыма, устроенной Украиной, может превысить 2 триллиона рублей, написал в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов. Арбитражный суд республики Крым в среду начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. При этом ранее власти сообщали, что если к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли, которые пострадали от блокады, ущерб может превысить триллион рублей. "По нашим предварительным подсчетам, общий объем ущерба, понесенного крымчанами в результате водной блокады, превысит 2 трлн рублей", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, рассмотрение дела в суде - значимое событие. "Однако это только начало нашей большой претензионной работы. Ущерб, который нанесла нашему полуострову, нашему бюджету, крымчанам Украина и ее хозяева, мы посчитаем до копейки", - подчеркнул глава парламента. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ria.ru/20230722/blokada-1885638946.html

украина

киев

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, киев, россия, владимир константинов, республика крым