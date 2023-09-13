В Крыму назвали примерный размер ущерба от водной блокады
Константинов: ущерб от водной блокады Крыма может превысить два триллиона рублей
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Общий ущерб от водной блокады Крыма, устроенной Украиной, может превысить 2 триллиона рублей, написал в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.
Арбитражный суд республики Крым в среду начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. При этом ранее власти сообщали, что если к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли, которые пострадали от блокады, ущерб может превысить триллион рублей.
"По нашим предварительным подсчетам, общий объем ущерба, понесенного крымчанами в результате водной блокады, превысит 2 трлн рублей", - написал Константинов в своем телеграм-канале.
По его словам, рассмотрение дела в суде - значимое событие.
"Однако это только начало нашей большой претензионной работы. Ущерб, который нанесла нашему полуострову, нашему бюджету, крымчанам Украина и ее хозяева, мы посчитаем до копейки", - подчеркнул глава парламента.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.