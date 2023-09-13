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Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение - РИА Новости, 13.09.2023
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07:34 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/blagodarnost-1896005413.html
Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение
Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение - РИА Новости, 13.09.2023
Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение
Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:34
2023-09-13T07:34
россия
владимир путин
ким чен ын
в мире
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию. "Спасибо, что несмотря на свою занятость, пригласили нас", - сказал он в ходе встречи. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры. Лидер КНДР прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран. Встретили Ким Чен Ына глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев. Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.
https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html
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россия, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын
© POOL
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Владимир Путин и Ким Чен Ын
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию.
«
"Спасибо, что несмотря на свою занятость, пригласили нас", - сказал он в ходе встречи.
Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Главы государств осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.
Лидер КНДР прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный.
Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран. Встретили Ким Чен Ына глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев.
Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
00:26
 
РоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнВ мире
 
 
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