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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 13.09.2023
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11:50 13.09.2023 (обновлено: 12:37 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/birzha-1896063035.html
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 13.09.2023
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя в системе расчетов, сообщила площадка. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:50
2023-09-13T12:37
экономика
россия
восточная европа
московская биржа
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя в системе расчетов, сообщила площадка. &quot;О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно&quot;, — говорится на сайте Мосбиржи.Отмечается, что остановка произошла в 09:30 мск. Ее причиной стала нештатная работа торгово-клиринговой системы. Позднее Telegram-канал срочного рынка сообщил о локализации ошибки.В прошлый раз торги приостанавливались по техническим причинам 5 сентября 2022 года. Тогда возникли проблемы с конфигурацией торговой системы валютного рынка.Срочный рынок Московской биржи — площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Объем торгов по итогам августа составил девять триллионов рублей.Торгово-клиринговая система объединяет программное обеспечение, базы данных и другое оборудование, позволяющее поддерживать, хранить, обрабатывать и раскрывать информацию, необходимую для проведения торгов и клиринга.Клиринг — процедура безналичных расчетов между компаниями, банками, государствами и другими участниками сделок.
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экономика, россия, восточная европа, московская биржа
Экономика, Россия, Восточная Европа, Московская биржа
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа остановила торги на срочном рынке из-за сбоя в системе расчетов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя в системе расчетов, сообщила площадка.
«

"О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится на сайте Мосбиржи.

Отмечается, что остановка произошла в 09:30 мск. Ее причиной стала нештатная работа торгово-клиринговой системы.

Позднее Telegram-канал срочного рынка сообщил о локализации ошибки.

В прошлый раз торги приостанавливались по техническим причинам 5 сентября 2022 года. Тогда возникли проблемы с конфигурацией торговой системы валютного рынка.
Срочный рынок Московской биржи — площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Объем торгов по итогам августа составил девять триллионов рублей.
Торгово-клиринговая система объединяет программное обеспечение, базы данных и другое оборудование, позволяющее поддерживать, хранить, обрабатывать и раскрывать информацию, необходимую для проведения торгов и клиринга.
Клиринг — процедура безналичных расчетов между компаниями, банками, государствами и другими участниками сделок.
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