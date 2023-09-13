https://ria.ru/20230913/birzha-1896063035.html

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 13.09.2023

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя в системе расчетов, сообщила площадка. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:50

2023-09-13T11:50

2023-09-13T12:37

экономика

россия

восточная европа

московская биржа

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя в системе расчетов, сообщила площадка. "О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится на сайте Мосбиржи.Отмечается, что остановка произошла в 09:30 мск. Ее причиной стала нештатная работа торгово-клиринговой системы. Позднее Telegram-канал срочного рынка сообщил о локализации ошибки.В прошлый раз торги приостанавливались по техническим причинам 5 сентября 2022 года. Тогда возникли проблемы с конфигурацией торговой системы валютного рынка.Срочный рынок Московской биржи — площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Объем торгов по итогам августа составил девять триллионов рублей.Торгово-клиринговая система объединяет программное обеспечение, базы данных и другое оборудование, позволяющее поддерживать, хранить, обрабатывать и раскрывать информацию, необходимую для проведения торгов и клиринга.Клиринг — процедура безналичных расчетов между компаниями, банками, государствами и другими участниками сделок.

https://ria.ru/20230912/kurs-1895971136.html

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экономика, россия, восточная европа, московская биржа