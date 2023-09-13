Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Мосбиржа остановила торги на срочном рынке из-за сбоя в системе расчетов
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя в системе расчетов, сообщила площадка.
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"О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится на сайте Мосбиржи.
Отмечается, что остановка произошла в 09:30 мск. Ее причиной стала нештатная работа торгово-клиринговой системы.
Позднее Telegram-канал срочного рынка сообщил о локализации ошибки.
В прошлый раз торги приостанавливались по техническим причинам 5 сентября 2022 года. Тогда возникли проблемы с конфигурацией торговой системы валютного рынка.
Позднее Telegram-канал срочного рынка сообщил о локализации ошибки.
В прошлый раз торги приостанавливались по техническим причинам 5 сентября 2022 года. Тогда возникли проблемы с конфигурацией торговой системы валютного рынка.
Срочный рынок Московской биржи — площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Объем торгов по итогам августа составил девять триллионов рублей.
Торгово-клиринговая система объединяет программное обеспечение, базы данных и другое оборудование, позволяющее поддерживать, хранить, обрабатывать и раскрывать информацию, необходимую для проведения торгов и клиринга.
Клиринг — процедура безналичных расчетов между компаниями, банками, государствами и другими участниками сделок.