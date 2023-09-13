https://ria.ru/20230913/biometriya-1896165452.html

Менее процента россиян оформили отказ от обработки биометрии через МФЦ

Менее процента россиян оформили отказ от обработки биометрии через МФЦ - РИА Новости, 13.09.2023

Менее процента россиян оформили отказ от обработки биометрии через МФЦ

Заявление на отказ от обработки биометрических данных через МФЦ оформили менее 1% россиян, сообщили в Минцифры и уточнили, что такой отказ при желании можно... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:15

2023-09-13T17:15

2023-09-13T17:15

общество

технологии

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биометрия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Заявление на отказ от обработки биометрических данных через МФЦ оформили менее 1% россиян, сообщили в Минцифры и уточнили, что такой отказ при желании можно оформить в любой момент. "Заявления в МФЦ с отказом от обработки биометрии написали меньше 1% жителей России", - отмечает министерство, уточняя, что это произошло "после рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии". "Мошенники призывали прийти в МФЦ до 31 августа, но на самом деле отказ от сбора биометрии при желании можно оформить в любой момент, а хранение данных в единой биометрической системе позволяет обеспечить их безопасность", - говорится в сообщении. По данным Минцифры, чаще всего от хранения биометрии отказывались россияне 60-70 лет, 69% - не трудоустроены или пенсионеры. Почти половина из них (40%) проживают в небольших населенных пунктах, а 71% не пользуются порталом "Госуслуги". 65% отказавшихся - женщины, 35% - мужчины. Родители написали за детей 12% заявлений от общего числа. В министерстве напомнили, что биометрические данные нельзя собрать без ведома владельца - он должен дать письменное согласие. "Вся сданная биометрия будет храниться в защищённой базе — единой биометрической системе (ЕБС). Сведения в ней шифруются, доступ к ним имеют только аккредитованные организации... Передумать и удалить свои данные можно в любой момент. Отказы принимают в МФЦ", - добавили в Минцифры. С 1 июня в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы (ЕБС). Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем.

https://ria.ru/20230906/biometriya-1894518110.html

https://ria.ru/20230703/biometriya-1881812080.html

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общество, технологии, россия, биометрия