https://ria.ru/20230913/bezopasnost-1896179021.html

Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю

Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю - РИА Новости, 13.09.2023

Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю

В Московской области за неделю установили 594 камеры системы "Безопасный регион". Их разместили на социальных и коммерческих объектах, в скверах, парках и... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:03

2023-09-13T18:03

2023-09-13T18:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Московской области за неделю установили 594 камеры системы "Безопасный регион". Их разместили на социальных и коммерческих объектах, в скверах, парках и других местах. Об этом сообщил телеканал "360".В мингосуправления региона отметили, что всего в области установлено более 123 тыс. камер видеонаблюдения. В 44 округах Московской области камеры при помощи искусственного интеллекта контролируют чистоту. Позже планируется добавить нейросеть во все устройства, чтобы фиксировать листовки, мусор, граффити, нерабочие фонари и ямы.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)