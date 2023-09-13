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Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю - РИА Новости, 13.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:03 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/bezopasnost-1896179021.html
Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю
Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю - РИА Новости, 13.09.2023
Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю
В Московской области за неделю установили 594 камеры системы "Безопасный регион". Их разместили на социальных и коммерческих объектах, в скверах, парках и... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:03
2023-09-13T18:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Московской области за неделю установили 594 камеры системы "Безопасный регион". Их разместили на социальных и коммерческих объектах, в скверах, парках и других местах. Об этом сообщил телеканал "360".В мингосуправления региона отметили, что всего в области установлено более 123 тыс. камер видеонаблюдения. В 44 округах Московской области камеры при помощи искусственного интеллекта контролируют чистоту. Позже планируется добавить нейросеть во все устройства, чтобы фиксировать листовки, мусор, граффити, нерабочие фонари и ямы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю

© РИА Новости / Илья ПиталевКамера наружного наблюдения
Камера наружного наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Московской области за неделю установили 594 камеры системы "Безопасный регион". Их разместили на социальных и коммерческих объектах, в скверах, парках и других местах. Об этом сообщил телеканал "360".
В мингосуправления региона отметили, что всего в области установлено более 123 тыс. камер видеонаблюдения. В 44 округах Московской области камеры при помощи искусственного интеллекта контролируют чистоту. Позже планируется добавить нейросеть во все устройства, чтобы фиксировать листовки, мусор, граффити, нерабочие фонари и ямы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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