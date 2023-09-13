https://ria.ru/20230913/bezhentsy-1896224824.html

Правительство Чехии продлило статус защиты украинских беженцев

Правительство Чехии продлило статус защиты украинских беженцев - РИА Новости, 13.09.2023

Правительство Чехии продлило статус защиты украинских беженцев

Правительство Чехии одобрило в среду продление статуса временной защиты беженцев с Украины еще на один год, до 31 марта 2025 года, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T23:41

2023-09-13T23:41

2023-09-13T23:41

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ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило в среду продление статуса временной защиты беженцев с Украины еще на один год, до 31 марта 2025 года, сообщило агентство ЧТК. "Правительство республики согласилось с предложением МВД о продлении статуса временной защиты беженцев с Украины до 31 марта 2025 года. Коррективы в соответствующий закон предстоит еще обсудить и одобрить обеим палатам республиканского парламента, где в связи с этим не ожидаются какие-либо проблемы", - отмечается в сообщении. В настоящее время в Чехии, по данным МВД, проживают около 360 тысяч граждан Украины, из них около 280 тысяч - женщины и дети. Всего после 24 февраля 2022 года визы на временное проживание в Чехии получили около 550 тысяч граждан Украины. Часть из них уже вернулась на родину, а некоторые перебрались на жительство в другие европейские страны. По данным агентства, в детских садах, начальных, средних и средних специальных школах Чехии занимаются более 52 тысяч украинских детей в возрасте от 3 до 19 лет. "Нынешнее развитие конфликта на Украине не свидетельствует о том, что возвращение украинских беженцев в свои дома будет возможно в ближайшее время", - отмечается в документе МВД. Статус временной защиты беженцев предоставляет находящимся в Чехии гражданам Украины право на медицинское и социальное страхование, получение образования и работы.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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