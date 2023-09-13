https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896219388.html

Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА над Белгородской областью

Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 13.09.2023

Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА над Белгородской областью

Российские средства ПВО около 21.30 мск обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:27

2023-09-13T22:27

2023-09-13T22:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

происшествия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 21.30 мск обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Тринадцатого сентября около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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белгородская область, россия, безопасность, происшествия