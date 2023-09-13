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Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА над Белгородской областью
Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 13.09.2023
Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 21.30 мск обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:27
2023-09-13T22:27
2023-09-13T22:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
происшествия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 21.30 мск обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Тринадцатого сентября около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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белгородская область, россия, безопасность, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Происшествия
Минобороны раскрыло подробности уничтожения БПЛА над Белгородской областью
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