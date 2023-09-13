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ПВО России сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
ПВО России сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 13.09.2023
ПВО России сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Система ПВО сбила воздушную цель в Валуйском округе Белгородской области, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:25
2023-09-13T22:25
2023-09-13T22:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель в Валуйском округе Белгородской области, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель над селом Тулянка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
белгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
ПВО России сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
ПВО России сбила беспилотник ВСУ в Валуйском округе Белгородской области