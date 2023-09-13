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ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью
ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 13.09.2023
ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО пресекли атаку украинских террористов, над Унечским районом сбиты два БПЛА, разрушений нет. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:22
2023-09-13T22:22
2023-09-13T22:28
специальная военная операция на украине
спецоперация
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО пресекли атаку украинских террористов, над Унечским районом сбиты два БПЛА, разрушений нет."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.
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спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью
ПВО России сбила два беспилотника ВСУ над Унечским районом Брянской области