https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896218837.html

ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью

ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 13.09.2023

ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО пресекли атаку украинских террористов, над Унечским районом сбиты два БПЛА, разрушений нет. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:22

2023-09-13T22:22

2023-09-13T22:28

специальная военная операция на украине

спецоперация

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО пресекли атаку украинских террористов, над Унечским районом сбиты два БПЛА, разрушений нет."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация