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ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 13.09.2023 (обновлено: 22:28 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896218837.html
ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью
ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 13.09.2023
ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО пресекли атаку украинских террористов, над Унечским районом сбиты два БПЛА, разрушений нет. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:22
2023-09-13T22:28
специальная военная операция на украине
спецоперация
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО пресекли атаку украинских террористов, над Унечским районом сбиты два БПЛА, разрушений нет."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.
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спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
ПВО России пресекла атаку беспилотников ВСУ над Брянской областью

ПВО России сбила два беспилотника ВСУ над Унечским районом Брянской области

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника, сбитого в Истринском районе Подмосковья
Обломки беспилотника, сбитого в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО пресекли атаку украинских террористов, над Унечским районом сбиты два БПЛА, разрушений нет.
"Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:38
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСпецоперация
 
 
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