https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896010416.html

В Тверской области сбили беспилотник

В Тверской области сбили беспилотник - РИА Новости, 13.09.2023

В Тверской области сбили беспилотник

Система ПВО уничтожила беспилотник в Тверской области, сообщил сайт правительства региона. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:11

2023-09-13T08:11

2023-09-13T09:18

специальная военная операция на украине

безопасность

тверская область

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник в Тверской области, сообщил сайт правительства региона."Тринадцатого сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат", — говорится в публикации.Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.Пятого сентября российские военные перехватывали дрон, летевший в сторону Москвы, в районе Завидово.В Тверской области действует запрет на использование любых беспилотников.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

тверская область

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2023

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безопасность, тверская область