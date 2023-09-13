https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896010416.html
В Тверской области сбили беспилотник
В Тверской области сбили беспилотник - РИА Новости, 13.09.2023
В Тверской области сбили беспилотник
Система ПВО уничтожила беспилотник в Тверской области, сообщил сайт правительства региона. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:11
2023-09-13T08:11
2023-09-13T09:18
специальная военная операция на украине
безопасность
тверская область
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник в Тверской области, сообщил сайт правительства региона."Тринадцатого сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат", — говорится в публикации.Никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.Пятого сентября российские военные перехватывали дрон, летевший в сторону Москвы, в районе Завидово.В Тверской области действует запрет на использование любых беспилотников.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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безопасность, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тверская область
В Тверской области сбили беспилотник
В Конаковском округе Тверской области силы ПВО уничтожили беспилотник