https://ria.ru/20230913/belgiya-1896183677.html
В Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за нового предмета о сексе
В Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за нового предмета о сексе - РИА Новости, 13.09.2023
В Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за нового предмета о сексе
Полиция Бельгии начала расследование случаев попыток поджога школ в городе Шарлеруа, где родители недовольны введением в школах нового обязательного предмета о... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:22
2023-09-13T18:22
2023-09-13T18:22
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Полиция Бельгии начала расследование случаев попыток поджога школ в городе Шарлеруа, где родители недовольны введением в школах нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации, сообщило издание SudInfo. По имеющейся информации, расследование ведется по четырем эпизодам попыток ночных поджогов неизвестными зданий школ. На стенах школ также были оставлены надписи черной краской "Нет Evras" - аббревиатура, означающая название нового предмета "Образование в области сексуальных отношений и сексуальности". Этот двухчасовой ежегодный курс стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет с этого года. Его авторы заявили, что он "ответит на вопросы подростков по деликатным темам", включая "сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы". При этом противники подобного предмета опасаются, что в школах будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Исламские и католические организации призвали провести протесты против навязываемого школьного предмета. Полиция, в свою очередь, обещает найти злоумышленников, пытавшихся поджечь школы.
https://ria.ru/20230131/protesty-1848758699.html
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в мире, бельгия, шарлеруа
В мире, Бельгия, Шарлеруа
В Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за нового предмета о сексе
Полиция Бельгии: протестующие подожгли четыре школы из-за предмета о сексе
БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Полиция Бельгии начала расследование случаев попыток поджога школ в городе Шарлеруа, где родители недовольны введением в школах нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации, сообщило издание SudInfo.
По имеющейся информации, расследование ведется по четырем эпизодам попыток ночных поджогов неизвестными зданий школ. На стенах школ также были оставлены надписи черной краской "Нет Evras" - аббревиатура, означающая название нового предмета "Образование в области сексуальных отношений и сексуальности".
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Этот двухчасовой ежегодный курс стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет с этого года. Его авторы заявили, что он "ответит на вопросы подростков по деликатным темам", включая "сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы".
При этом противники подобного предмета опасаются, что в школах будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Исламские и католические организации призвали провести протесты против навязываемого школьного предмета.
Полиция, в свою очередь, обещает найти злоумышленников, пытавшихся поджечь школы.
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