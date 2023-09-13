https://ria.ru/20230913/baza-1896212065.html

Минобороны Болгарии заявило, что база НАТО стоит 55 миллионов долларов

Минобороны Болгарии заявило, что база НАТО стоит 55 миллионов долларов - РИА Новости, 13.09.2023

Минобороны Болгарии заявило, что база НАТО стоит 55 миллионов долларов

Строительство инфраструктуры для базы многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 55 миллионов долларов США, при этом проект и РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:08

2023-09-13T21:08

2023-09-13T21:09

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Строительство инфраструктуры для базы многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 55 миллионов долларов США, при этом проект и место для размещения базы еще не приняты, передает болгарское информагентство БТА со ссылкой на министра обороны страны. "Строительство инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, дорог - для многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии, вероятно, будет стоить более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов США - ред.)", - приводит агентство слова министра обороны Болгарии Тодора Тагарева со слушаний в парламентском комитете по обороне. Тагарев уточнил, что у болгарского минобороны есть бюджетные средства для разработки этого проекта, но часть необходимых ресурсов предоставит НАТО. Место для строительства еще не принято, но боевая группа может быть размещена на двух военных базах в Ямболском районе на юго-востоке Болгарии. По словам министра, база боевой группы должна быть готова к 2025 году. Основная часть офицерского состава будет из Италии. Около тысячи военнослужащих из боевой группы в настоящее время уже находятся в Болгарии, дислоцируясь на базе США в населенном пункте Ново-Село.

https://ria.ru/20230424/nato-1867315058.html

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в мире, болгария, сша, нато, италия