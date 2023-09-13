Белый дом признал неточность в словах Байдена в годовщину терактов
Белый дом признал неточность в словах Байдена в годовщину терактов 11 сентября
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден во время выступления в годовщину терактов
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден во время выступления в годовщину терактов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден не делал ложных заявлений о визите в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года, а лишь допустил неточность в датах поездки, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Он туда ездил. Он говорил о визите на мемориал через неделю или около того после тех событий", - сказал Кирби журналистам.
По его словам, поездка имела сильнейшее влияние на Байдена.
Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, куда прибыл после участия в саммите G20 и визита во Вьетнам. Байден заявил, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.