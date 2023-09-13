https://ria.ru/20230913/bayden-1896218166.html

Белый дом признал неточность в словах Байдена в годовщину терактов

Белый дом признал неточность в словах Байдена в годовщину терактов - РИА Новости, 13.09.2023

Белый дом признал неточность в словах Байдена в годовщину терактов

Президент США Джо Байден не делал ложных заявлений о визите в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года, а лишь допустил неточность в датах поездки, сообщил РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:10

2023-09-13T22:10

2023-09-13T22:10

в мире

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

сша

джон кирби

джо байден

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895757047_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_2c28278387cebe5d018b6e169f318555.jpg

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден не делал ложных заявлений о визите в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года, а лишь допустил неточность в датах поездки, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Он туда ездил. Он говорил о визите на мемориал через неделю или около того после тех событий", - сказал Кирби журналистам. По его словам, поездка имела сильнейшее влияние на Байдена. Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, куда прибыл после участия в саммите G20 и визита во Вьетнам. Байден заявил, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

https://ria.ru/20230912/bayden-1895703068.html

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), вашингтон (штат), сша, джон кирби, джо байден, большая двадцатка