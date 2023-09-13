Хантер Байден подал в суд на бывшего помощника Трампа
Хантер Байдена подал в суд на бывшего помощника Трампа за распространение данных
© AP Photo / Saul LoebХантер Байден
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Адвокаты Хантера Байдена подали иск против бывшего сотрудника администрации Трампа, требуя компенсации за незаконное распространение информации с его ноутбука, сообщает ABC News.
Исковое заявление против Гаррета Зиглера, который являлся помощником советника Трампа по торговле Питера Наварро, направлено в суд в Калифорнии. Защита Хантера Байдена обвиняет его в "незаконном доступе, подделке, манипуляции, копировании и нанесении ущерба данным на компьютере, который не является его собственностью". В деле помимо Зиглера упомянуты еще десять обвиняемых, но их имена не приводятся. Адвокаты просят рассмотрение дела судом присяжных, которым и предстоит назначить возможную компенсацию за понесенный Байденом ущерб.
27-летний Зиглер активный критик семьи Байдена - он активно распространял в сети якобы полученные с ноутбука президентского сына материалы и заявлял о своих связях с республиканским истеблишментом. В мае СМИ писали, что бывшая супруга Байдена Лунден Робертс пригласила Зиглера в качестве эксперта в рамках судебной тяжбы по опеке над их общим ребенком.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В марте 2022 года от имени Хантера Байдена было подано исковое заявление против владельца мастерской, в которой был обнаружен компьютер президентского сына. Бизнесмен отрицает вину.