https://ria.ru/20230913/bayden-1896213169.html

Хантер Байден подал в суд на бывшего помощника Трампа

Хантер Байден подал в суд на бывшего помощника Трампа - РИА Новости, 13.09.2023

Хантер Байден подал в суд на бывшего помощника Трампа

Адвокаты Хантера Байдена подали иск против бывшего сотрудника администрации Трампа, требуя компенсации за незаконное распространение информации с его ноутбука,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:23

2023-09-13T21:23

2023-09-13T21:23

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Адвокаты Хантера Байдена подали иск против бывшего сотрудника администрации Трампа, требуя компенсации за незаконное распространение информации с его ноутбука, сообщает ABC News. Исковое заявление против Гаррета Зиглера, который являлся помощником советника Трампа по торговле Питера Наварро, направлено в суд в Калифорнии. Защита Хантера Байдена обвиняет его в "незаконном доступе, подделке, манипуляции, копировании и нанесении ущерба данным на компьютере, который не является его собственностью". В деле помимо Зиглера упомянуты еще десять обвиняемых, но их имена не приводятся. Адвокаты просят рассмотрение дела судом присяжных, которым и предстоит назначить возможную компенсацию за понесенный Байденом ущерб. 27-летний Зиглер активный критик семьи Байдена - он активно распространял в сети якобы полученные с ноутбука президентского сына материалы и заявлял о своих связях с республиканским истеблишментом. В мае СМИ писали, что бывшая супруга Байдена Лунден Робертс пригласила Зиглера в качестве эксперта в рамках судебной тяжбы по опеке над их общим ребенком. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В марте 2022 года от имени Хантера Байдена было подано исковое заявление против владельца мастерской, в которой был обнаружен компьютер президентского сына. Бизнесмен отрицает вину.

https://ria.ru/20230906/sud-1894648368.html

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в мире, сша, калифорния, делавэр, хантер байден, дональд трамп, президентские выборы в сша