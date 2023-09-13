Рейтинг@Mail.ru
Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
10:23 13.09.2023 (обновлено: 10:28 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/banya-1896037170.html
Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации
Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации - РИА Новости, 13.09.2023
Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации
Жители Салаватского района Башкирии и ветераны боевых действий подготовили передвижную баню на грузовике для земляков, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:23
2023-09-13T10:28
надежные люди
республика башкортостан
салаватский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_1105:996:2976:2048_1920x0_80_0_0_534e0ca2ff44bdac5048b7397fa7efa6.jpg
УФА, 13 сен – РИА Новости. Жители Салаватского района Башкирии и ветераны боевых действий подготовили передвижную баню на грузовике для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава администрации района Марс Кашапов в своем телеграм-канале. "Передвижная баня на базе автомашины ГАЗ-53 готова. В ней частичка нас, нашей души – неравнодушных салаватцев и ветеранов боевых действий", - написал районный мэр. По его словам, баня скоро отправится в зону спецоперации. "Надеюсь, она улучшит бытовые условия наших ребят и согреет воспоминаниями о доме. Ведь баня на фронте – особая радость. Огромная благодарность каждому, кто помогал в строительстве бани! Я желаю здоровья и мирного неба всем и каждому! Пусть добро и разум победит зло и негатив!" - написал Кашапов.
https://ria.ru/20230908/bashkiriya-1894905557.html
республика башкортостан
салаватский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_198:331:2487:2048_1920x0_80_0_0_3b8698d27384972d5639a58fba0b2124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика башкортостан, салаватский район
Надежные люди, Республика Башкортостан, Салаватский район
Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации

Жители Салаватского района Башкирии собрали передвижную баню для участников СВО

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 13 сен – РИА Новости. Жители Салаватского района Башкирии и ветераны боевых действий подготовили передвижную баню на грузовике для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава администрации района Марс Кашапов в своем телеграм-канале.
"Передвижная баня на базе автомашины ГАЗ-53 готова. В ней частичка нас, нашей души – неравнодушных салаватцев и ветеранов боевых действий", - написал районный мэр.
По его словам, баня скоро отправится в зону спецоперации.
"Надеюсь, она улучшит бытовые условия наших ребят и согреет воспоминаниями о доме. Ведь баня на фронте – особая радость. Огромная благодарность каждому, кто помогал в строительстве бани! Я желаю здоровья и мирного неба всем и каждому! Пусть добро и разум победит зло и негатив!" - написал Кашапов.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с помощью в Донбасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников СВО
8 сентября, 10:29
 
Надежные людиРеспублика БашкортостанСалаватский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала