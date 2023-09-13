https://ria.ru/20230913/banya-1896037170.html
Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации
Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации - РИА Новости, 13.09.2023
Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации
Жители Салаватского района Башкирии и ветераны боевых действий подготовили передвижную баню на грузовике для земляков, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:23
2023-09-13T10:23
2023-09-13T10:28
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УФА, 13 сен – РИА Новости. Жители Салаватского района Башкирии и ветераны боевых действий подготовили передвижную баню на грузовике для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава администрации района Марс Кашапов в своем телеграм-канале. "Передвижная баня на базе автомашины ГАЗ-53 готова. В ней частичка нас, нашей души – неравнодушных салаватцев и ветеранов боевых действий", - написал районный мэр. По его словам, баня скоро отправится в зону спецоперации. "Надеюсь, она улучшит бытовые условия наших ребят и согреет воспоминаниями о доме. Ведь баня на фронте – особая радость. Огромная благодарность каждому, кто помогал в строительстве бани! Я желаю здоровья и мирного неба всем и каждому! Пусть добро и разум победит зло и негатив!" - написал Кашапов.
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республика башкортостан, салаватский район
Надежные люди, Республика Башкортостан, Салаватский район
Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации
Жители Салаватского района Башкирии собрали передвижную баню для участников СВО
УФА, 13 сен – РИА Новости.
Жители Салаватского района Башкирии и ветераны боевых действий подготовили передвижную баню на грузовике для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава администрации района Марс Кашапов в своем телеграм-канале
.
"Передвижная баня на базе автомашины ГАЗ-53 готова. В ней частичка нас, нашей души – неравнодушных салаватцев и ветеранов боевых действий", - написал районный мэр.
По его словам, баня скоро отправится в зону спецоперации.
"Надеюсь, она улучшит бытовые условия наших ребят и согреет воспоминаниями о доме. Ведь баня на фронте – особая радость. Огромная благодарность каждому, кто помогал в строительстве бани! Я желаю здоровья и мирного неба всем и каждому! Пусть добро и разум победит зло и негатив!" - написал Кашапов.
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