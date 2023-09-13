https://ria.ru/20230913/banya-1896037170.html

Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации

Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации - РИА Новости, 13.09.2023

Жители Башкирии собрали передвижную баню для участников спецоперации

Жители Салаватского района Башкирии и ветераны боевых действий подготовили передвижную баню на грузовике для земляков, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:23

2023-09-13T10:23

2023-09-13T10:28

надежные люди

республика башкортостан

салаватский район

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УФА, 13 сен – РИА Новости. Жители Салаватского района Башкирии и ветераны боевых действий подготовили передвижную баню на грузовике для земляков, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава администрации района Марс Кашапов в своем телеграм-канале. "Передвижная баня на базе автомашины ГАЗ-53 готова. В ней частичка нас, нашей души – неравнодушных салаватцев и ветеранов боевых действий", - написал районный мэр. По его словам, баня скоро отправится в зону спецоперации. "Надеюсь, она улучшит бытовые условия наших ребят и согреет воспоминаниями о доме. Ведь баня на фронте – особая радость. Огромная благодарность каждому, кто помогал в строительстве бани! Я желаю здоровья и мирного неба всем и каждому! Пусть добро и разум победит зло и негатив!" - написал Кашапов.

https://ria.ru/20230908/bashkiriya-1894905557.html

республика башкортостан

салаватский район

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республика башкортостан, салаватский район